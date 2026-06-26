Lejos de la televisión, Susana Giménez disfruta de su casa de Punta del Este con su hija. Mercedes Sarrabayrouse

Susana Giménez disfruta de una jornada inolvidable en compañía de su hija, Mercedes Sarrabayrouse, en la comodidad de su imponente propiedad en Punta del Este. A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, la diva compartió un momento de relajación total que rápidamente capturó la atención de todos sus seguidores. En el video, ambas se muestran cómplices y distendidas bajo el sol, mientras entonan con mucha pasión y sentimiento el clásico "Ella", la famosa canción del compositor José Alfredo Jiménez, interpretada con un marcado estilo mariachi que sorprende a quienes las ven.

Susana Giménez y su hija protagonizaron un video que se hizo viral.

Susana Giménez: Vitalidad recuperada tras su paso por Madrid

Resulta especialmente llamativo ver a Susana Giménez con tanta soltura y energía en sus movimientos durante este momento musical. Esto cobra un significado especial tras el mes que la diva de los teléfonos pasó en Madrid, España, donde se sometió a un exclusivo tratamiento de salud y bienestar.

Es importante aclarar que no se trató de ninguna cirugía estética, sino de un procedimiento médico no invasivo que utiliza tecnología de última generación. La conductora enfocó esta atención profesional en tratar sus dolores crónicos, buscando aliviar específicamente molestias persistentes en su rodilla y una hernia de disco que la aquejaban hace tiempo.

La intimidad de un hogar y looks a tono.



El escenario de este encuentro es la luminosa galería de su hogar, un espacio que refleja un gusto exquisito por la decoración funcional y natural. El ambiente se define por el uso de sillones de mimbre decorados con almohadones en tonos neutros, que invitan al descanso absoluto con vistas a un jardín de ensueño. Una mesa ratona complementa a la perfección el mobiliario rústico de esta residencia, creando un entorno donde la elegancia y la relajación conviven sin esfuerzo. La luz cálida de la tarde ilumina cada rincón, subrayando esa atmósfera de paz que la conductora busca cada vez que decide poner pausa a sus compromisos.

Susana Giménez y su hija en "La Mary"



Para esta tarde informal, tanto Susana como Mercedes apuestan por estilismos que priorizan la comodidad sin resignar el estilo. La diva luce un conjunto en tonos oscuros que incluye pantalones de cuero, logrando una estética audaz y moderna que resalta su personalidad única. Por su parte, Mercedes opta por un look que combina texturas variadas y accesorios sutiles, logrando una imagen impecable y relajada. Juntas, demuestran que el buen gusto es un sello distintivo que las acompaña incluso en los planes más sencillos y cotidianos dentro de su hogar.

Susana Giménez: Entre el descanso y los nuevos desafíos



El video, que acumula miles de interacciones, deja claro por qué la audiencia sigue tan conectada con cada paso que da la estrella argentina. Ver a Susana en una faceta tan natural, cantando a corazón abierto y compartiendo tiempo de calidad con su hija, refuerza el vínculo cercano que mantiene con sus fanáticos. Sin embargo, su tiempo en "La Mary" es el preludio de lo que viene, ya que la diva ya proyecta sus próximos pasos en la pantalla. Los rumores sobre su futuro profesional cobran cada vez más fuerza, con versiones que aseguran su inminente viaje a los Estados Unidos para sumarse a la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley por la pantalla de Telefe. De esta manera,Susana Giménez confirma que, entre momentos de descanso y trabajo, su figura sigue siendo un pilar indiscutible de la televisión.