Un nuevo romance está saliendo a la luz. Y es que el Puma Goity estaría comenzando una relación con Carolina Ramayón. La información fue revelada por la periodista Laura Ubfal, quien compartió una fotografía de la pareja y reveló que lo que comenzó como una historia de verano, se ha convertido en un vínculo estable.

Según la periodista, el flechazo ocurrió en Mar del Plata, cuando Puma Goity protagonizaba una obra en el Teatro Tronador. Fue allí donde su amigo, Marcelo Gónzalez, le presentó a Carolina Ramayón. Desde entonces, el actor y la escribana comparten momentos de complicidad y discreción alejados de los focos mediáticos.

Puma Goity y Carolina Ramayón

Carolina Ramayón, la mujer que se robó el corazón del Puma Goity

El nombre completo de la nueva conquista del Puma Goity es María Carolina Bruno Ramayón Vegetti, oriunda de Santa Fe. Se formó como escribana en Mar de Plata, donde residía antes de mudarse a Buenos Aires para estar más cerca del comediante. Según el padrón del Colegio de Escribano, tiene una carrera profesional sólida y es reconocida en su ámbito.

Con un estilo reservado, Carolina Ramayón siempre se mantuvo alejada de los flashes y la exposición mediática; sin embargo, ha logrado llamar la atención de los círculos sociales que ha comenzado a frecuentar gracias al Puma Goity. Los allegados a la escribana la describen como una mujer familiar y afectuosa, aunque no tiene hijos, dedica gran parte de su tiempo a sus sobrinos y ahijados.

Puma Goity

Una nueva etapa en la vida del Puma Goity

Antes de su relación con Carolina Ramayón, el Puma Goity vivió romances que acapararon las páginas de la prensa de espectáculos. Previamente convivió durante 4 años con María Martha Zartmann, con quien tuvo un hijo. Además, también es padre de Bautista, fruto de su relación con Marcela Fernández Mouján.

Hoy junto a Carolina Ramayón, el Puma Goity parece haber encontrado a una compañera con un estilo similar al suyo: bajo perfil, familiar y con ganas de llevar su vida lejos de los escándalos. Lo que comenzó como un flechazo de verano, ha escalado convirtiéndose en un vínculo real, estable y tranquilo.