Se filtró una tierna foto de Martín Pepa jugando con Anita García Moritán, la hija de Pampita con Roberto García Moritán

Pampita se reconcilió con Martín Pepa y ya se muestran más juntos que nunca. La modelo reveló que todo empezó con una charla por otro motivo y, casi sin proponérselo, terminaron hablando de ellos. En ese reencuentro decidieron darse otra oportunidad, convencidos de que el amor nunca se había apagado. En este contexto, se viralizó una foto del polista jugando con Anita García Moritán, la pequeña hija que la modelo tuvo fruto de su relación con Roberto García Moritán.

Claro que no todo es sencillo: uno de los grandes temas a resolver es la distancia. Pepa vive en Londres, viaja constantemente por compromisos laborales y pasa poco tiempo en la Argentina. Aun así, la pareja se prometió intentar superar los obstáculos y apostar de nuevo a la relación.

La tierna postal de Martín Pepa jugando con Anita García Moritán

La primera señal de este “volver a empezar” se vio en el Paseo Alcorta, donde Pampita y Martín compartieron una tarde junto a Anita García Moritán, la hija que la modelo tuvo con el político. La postal más tierna del día fue protagonizada por la nena y el polista en un centro de entretenimiento.

En la foto, difundida en X, se observa a Pepa sentado junto a Anita mientras ambos disfrutan en el área de juegos. La complicidad entre los dos llamó la atención: la pequeña se mostró feliz y divertida, mientras él acompañaba con paciencia y buen humor. La imagen rápidamente se viralizó y fue interpretada como una muestra clara de la buena integración familiar en este nuevo capítulo de la vida sentimental de la modelo. Lejos de ser solo una salida casual, la escena reflejó la naturalidad con la que Pepa se relaciona con la hija menor de la modelo.

Martín Pepa jugando con Anita García Moritán

Este reencuentro público se sumó a otra aparición reciente: días atrás, Pampita y Pepa participaron juntos de la cena benéfica organizada por Margarita Barrientos. Allí, incluso, se cruzaron con García Moritán. Acorde a su estilo conciliador, la modelo y bailarina le quitó dramatismo al episodio y aseguró “puede pasar, somos adultos”.

De esta manera, Pampita y Martín Pepa vuelven a escribir su historia con un inicio cargado de gestos familiares y públicos. Aunque quedan desafíos por resolver, especialmente la distancia, el presente muestra ilusión, afecto y escenas tan entrañables como la del polista jugando con Anita García Moritán. Una postal que ya se convirtió en el símbolo más dulce de esta segunda oportunidad en el amor.



F.A