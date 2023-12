Tras los fuertes rumores que indicaban un nuevo embarazo de Antonela Roccuzzo, una nueva polémica rodeo a Lionel Messi en las redes sociales luego de que Fernanda Campos lo acusara de serle infiel a su esposa.

La joven aseguró que el famoso futbolista le habría enviado mensajes desde su cuenta oficial de Instagram y compartió en sus historias una captura de la supuesta conversación que tuvo con el capitán de la Selección Argentina.

Imagen reciente de Lionel Messi.

En las imágenes se ve que ella le envía un enlace con contenido íntimo, pero él no podría abrirlo. En su posteo, Campos escribió: “Messi vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy le di like en algunos de sus posts y listo me envió un mensaje”.

Los supuestos chats que compartió la modelo.

En el supuesto chat, se veía como Lionel Messi le consultaba a Fernanda Campos: "¿Dónde podría verte? No puedo abrir. ¿Dónde vives en Brasil?". A pesar de que estas historias causaron un fuerte revuelo en las redes sociales, los usuarios rápidamente asumieron que no son verdaderos.

Quién es Fernanda Campos

La joven, que acusó a Lionel Messi de ser infiel compartiendo una supuesta charla que habría mantenido con el argentino, es una reconocida modelo brasilera que trabaja para la plataforma OnlyFans.

Imagen reciente de Fernanda Campos.

Además, Fernanda Campos es una influencer que logró una gran fama hace tan solo unos meses cuando se filtró que habría mantenido una relación oculta con el amigo cercano de Lionel Messi, Neymar, cuando él estaba esperando un bebé.

J.C.C