Quién es la empresaria que le ganó un juicio histórico a Carolina Herrera

La diseñadora de moda nacida en Venezuela, María Carolina Herrera, tiene su propia marca que es una de las más consumidas a nivel mundial denominada 'Carolina Herrera'. Sin dudas posee productos de alto costo, muy codiciados y que son de una excelente calidad.

Lo cierto es que las grandes marcas mundiales buscan tener su propio nombre e ir expandiéndolo cada vez más. También pueden haber muchas casualidades y esta es una de ellas, ya que una emprendedora peruana se llama María Carolina Herrera y es una empresaria que se dedica a vender jabones y las recaudaciones las utiliza para esterilización de animales que son abandonados. Esta mujer venció a la diseñadora de moda que intentó vetar el uso de su apellido para su emprendimiento.

Carolina Herrera.

Quién es la emprendedora peruana que le ganó un juicio que marcó la historia a Carolina Herrera

María Carolina Herrera, al igual que se llama la dueña de la prestigiosa diseñadora de moda, es de nacionalidad peruana y vive en barrio de Ate-Vitarte, en una casa que se identifica con el número 212. Esta última es otra de las casualidades que también la unen con el perfume que es elegido por millones de personas a lo largo del mundo.

La empresaria de Perú posee su emprendimiento llamado 'La Jabonera by María Herrera' y los ingresos que genera son destinados para pagar las costosas esterilizaciones que se le realizan a los animales que fueron abandonados cruelmente en las calles. Esto lo hace con la intención de dejar un planeta mejor, según le comentó a 'Panorama'.

María Herrera lleva una vida totalmente lejana a la que vive su tocaya, la cual posee los lujos y tiene el seguimiento constante de los medios y periodistas especializados espectáculos. Lo único que las puso en común fue la batalla legal que duró alrededor de dos años en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Esto se dio debido a que ambas poseen el apellido Herrera y lo utilizan para uso comercial. “Carolina Herrera es mi nombre, lo tengo en mi documento de identidad y soy peruana. Tengo todo el derecho de usarlo como a mí me convenga y me parezca", expresó la peruana a 'Panorama'.

En cuanto al registro de su marca, reveló que fue un regalo de su hijo, Darío Morales, para navidad y que al tiempo un abogado le acercó un mensaje ofreciéndole sus servicios por un conflicto con el INDECOPI. Frente a esto, María Herrera manifestó que no se lo esperaba y la tomó de sorpresa.

Maria Carolina Herrera.

En noviembre del año 2021, Carolina Herrera Ltd. mandó un documento con la intención de frenar la inscripción la jabonera que buscaba tenerla para distintos productos clase 3 de la nomenclatura auténtica. En este contexto, la mujer peruana manifestó: “Al principio me dio cólera porque dije qué injusto... más que injusto creo que es tirado de los pelos que alguien te diga ‘no uses mi apellido’. Dije, ‘qué estupidez’”.

Es por eso que María Herrera mediante su emprendimiento manifestó que es algo distintivo y que si su apellido es ese nadie puede prohibirle que se lo registre de esa manera. Por otro lado, también mencionaron que es un apellido común y las marcas poseen diversidad de productos.

María Carolina Herrera.

El INDECOPI falló a favor de la marca peruana ya que no habría riesgo de poder confundir las dos marcas porque no poseían productos similares. En Perú más de 230.000 personas llevan el nombre y apellido Carolina Herrera, entre todos ellas hay más de 480 son mujeres.

BL