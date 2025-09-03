Tras fuertes rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto, el actor decidió blanquear su situación amorosa con la actriz y contar cómo se conocieron. Su palabra llega luego de que su expareja Sofía Aldrey, asegurara que ella siempre estuvo muy cerca de él y que no le sorprende que estén juntos. "Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy, le mandaba mensajes”, expresó la joven en "Sálvese quien pueda" y causó revuelo.

Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto y reveló qué lo conquistó

Haciéndose cargo de las versiones que lo tienen como protagonista de un incipiente noviazgo con Evelyn Botto, Federico Bal aprovechó su visita al ciclo de streaming Escucho Ofertas para despejar dudas acerca de su presente personal. “Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso...", manifestó el hijo de Carmen Barbieri.

Sobre si está "escondiendo" la palabra "novio" de Evelyn Botto, Fede aseguró que "sí porque la televisión te encasilla rápido" y agregó: "Te preguntan si estás enamorado, si salen hace un año, si están de novios, quién conquistó a quién. Esas preguntas de telenovelas que creo que no van por ahí”.

Fede Bal

Así, sin querer confirmar que está en pareja y apostando al amor junto a la artista, el conductor reveló que se conocen hace "tres años" porque es amigo de Andy Kusnetzoff e iba mucho a su programa, Perros de la Calle. "Ella trabaja como hace cinco años con él y realmente tiene una presencia maravillosa".

Dejando en claro que Evelyn Botto lo tiene cautivado por completo desde hace tiempo, Fede Bal se animó a contar qué es lo más le gusta de ella: “Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso". Asimismo, recordó que en una ocasión, ella se comunicó con él para que participara de su videoclip. "Ella canta también. Es una artista muy completa... Es actriz”, continuó.

Evelyn Botto

Por último, dando a entender que están juntos pero sin una etiqueta formal de "novios", aseguró qué piensa de Evelyn: “Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe (me conmueve) cuando veo a una mujer talentosa. Me pasó mucho en mi vida”.

Cabe destacar que la especulación sobre un posible romance entre ambos surgió luego de que Yanina Latorre revelara que ambos habrían retomado un vínculo previo y que asistieron juntos a la función de Rocky, que protagoniza Nico Vázquez en el teatro Lola Membrives. Recientemente, los dichos de Fede Bal generaron la reacción de Evelyn Botto, quien aseguró que lo conoce "hace un montón", y al igual que él prefirió llamarse al silencio y no brindar más detalles sobre su relación.

De esta manera, Fede Bal confirmó su relación con Evelyn Botto y reveló qué lo conquistó de la cantante durante una entrevista en Escucho Ofertas. “Es muy talentosa a otros niveles y eso me rompe", aseguró el artista ante los fuertes rumores de affaire entre ambos.