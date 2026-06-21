Del Kun Agüero a Marley y Fernando Burlando: los regalos que recibieron los famosos en el Día del Padre

Este Día del Padre estuvo marcado por los emotivos festejos que compartieron numerosas figuras del espectáculo junto a sus hijos. A través de las redes sociales, varias celebridades mostraron las sorpresas y regalos que recibieron de parte de sus pequeños para homenajearlos en esta fecha tan especial. Entre ellos estuvieron Sergio “Kun” Agüero, Alejandro “Marley” Wiebe y Fernando Burlando, quienes no dudaron en compartir algunos de los momentos más tiernos de la celebración.

El Kun Agüero fue sorprendido por Olivia en el Día del Padre

Para muchas familias argentinas, el Día del Padre se festeja a lo largo y ancho del planeta. Tal es así que mientras el Kun Agüero lleva a cabo sus labores como comentarista en el Mundial 2026, este domingo recibió una sorpresa más que especial por parte de la pequeña Olivia de un año y nueve meses. En la postal compartida por su pareja, Sofía Calzetti, -y repostearía por él- se lo puede ver al exfutbolista sosteniendo con sus manos una remera en color negra con un estampado más que significativo.

El regalo de Olivia al Kun Agüero por el Día del Padre | Instagram

La imagen consiste en una postal de la niña y de Benjamín Agüero, su primer hijo fruto de su relación con Gianinna Maradona en blanco y negro. Arriba, una contundente frase en inglés: “Best dad ever (mejor papá siempre)”. Entusiasmada, la pequeña señaló la prenda al reconocerse en la foto, mientras el exdelantero acompañaba la escena con ternura. El emotivo momento tuvo un significado especial para ambos, ya que se trata del primer Día del Padre que Olivia vive con plena conciencia de la celebración.

La sorpresa de Milenka y Mirko a Marley

Marley también vivió su día del padre con mucho entusiasmo y emoción. También radicado en Estados Unidos viendo el Mundial en primera persona, el conductor fue sorprendido por Milenka y Mirko esta mañana. Mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, compartió dos postales más que elocuentes de él y sus retoños. “Hermosa sorpresa del Día del Padre! ¡Me despertaron con una hermosa carta, dibujitos y desayuno que preparó Mirko que despertó antes para hacerlo él!”, escribió al pie de las imágenes familiares en las que estaba recién despierto sobre la cama.

Para el presentador de Telefe, estos pequeños gestos tienen un valor que trasciende cualquier obsequio material. El hecho de que sus hijos elaboraran los regalos con sus propias manos representó una muestra de cariño genuina. Más allá del resultado final, fue el tiempo, la dedicación y el amor puestos en cada detalle lo que convirtió el presente en algo verdaderamente especial. “¡Feliz día del padre a todos los padres!”, concluyó saludando a todos las familias.

El regalo de Mirko y Milenka a Marley por el Día del Padre | Instagram

El regalo de Sarah a su papá, Fernando Burlando

Por su parte, Fernando Burlando también tuvo una jornada a pura emoción. Para ello, Barby Franco la pequeña Sarah pusieron manos a la obra y decoraron todo el living de su casa para sorprender al abogado. En las imágenes que compartió en las historias de 24 horas de su cuenta de Instagram, la modelo compartió todos los detalles de una ambientación pensada al detalle.

El regalo de Sarah a Fernando Burlando por el Día del Padre | Instagram

Para ello, revistió columnas, el piso y el techo con globos de color celeste, blanco, plateado y azul. En el piso colocó unas letras de madera con la frase: “Pa, feliz día”, las cuales distribuyó estratégicamente en el suelo y sobre la mesa circular de madera maciza. Además, sumó tres paquetes con regalos de sofisticadas marcas. Sin embargo, el momento más especial fue cuando la nena, con chupete puesto, le dio un papel con un dibujo creado con sus propias manos. Allí, con ayuda de su mamá, agregó el nombre de su hermana Delfina, parte fundamental de su familia. Finalmente, sobre un arco que divide el living del comedor, colocó una guirnalda con la frase: “Feliz día papito lindo”, dándole la pincelada final a una decoración cargada de ternura.

De esta manera, el Kun Agüero, Marley y Fernando Burlando celebraron este Día del Padre rodeados de sus hijos en un clima cargado de emoción, espontaneidad y ternura. A través de pequeños gestos, regalos hechos a mano y momentos compartidos en familia, los tres disfrutaron de una fecha especial que quedó reflejada en sus respectivas redes sociales.