Quién es Evelina Cabrera y por qué es clave en el fútbol para este Mundial

Más que un hito individual, lo de Evelina Cabrera es un logro colectivo. Y aunque su rol fundacional como presidenta de la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR) (cargo que ocupó hasta 2021), exfutbolista, entrenadora y dirigente reconocida en el mundo sea un mérito distintivo -fue destacada por la BBC entre las 100 mujeres más influyentes del mundo y representó a la Argentina en el Foro de la Juventud de la ONU- es su pulsión nata de hacer y motivar, por la equidad de género en el deporte y asumiendo como coach y asesora global, lo que la diferencia. A partir de junio, Evelina Cabrera también cubrirá el mundial para CARAS desde los Estados Unidos.

Exfutbolista, Evelina presidió la Asociación Femenina de Fútbol Argentino y trabaja para la igualdad de género en el deporte.

De vivir en la calle a ser jurado de la Unesco: la historia de Evelina

“Desde chiquita me gusta unir a la gente. Golpear la puerta de vecinos para hacer cosas. Ir a lugares recónditos, con quienes se sienten olvidados, es lo que me motiva a generar. Antes lo hacía en Capital, pero vas más lejos y no tenés nada. El deporte y el fútbol te da herramientas para sociabilizar, tener una rutina, disciplina y me gusta recuperarlas, para que el otro se sienta visto”, dice la joven que cerró una de las cumbres de mujeres del G20 en Buenos Aires. Es jurado de la UNESCO (Madanjeet Singh) hace 6 años y con más piedras que atajos, reconstruyó un camino sinuoso (vivió en la calle un tramo de su adolescencia y conoció todos los oficios) que la convirtió en una mujer de mundo.

Matías Manna, Evelina Cabrera y Pablo Aimar.

Emprendedora, autora de tres libros y camino al cuarto -donde colaboran Javier Zanetti, Di María y Laurina, arquera de Boca- Evelina Cabrera admite que jamás se visualizó escribiendo para niños.

Cabrera con jugadores de Pachuca de México.

“Yo estaba en otro ámbito. Y después de publicar, las escuelas lo empezaron a trabajar como material educativo. Yo soy una busca. No tengo un rol definido, aun que fui entrenadora y formé parte de equipos profesionales, me considero alguien que promueve el deporte con lo que fui construyendo, con las herramientas que tengo y las alianzas que generé. No sé qué soy, también soy una mujer que habla por un auricular y camina con un bebé en brazos”, dice a CARAS Evelina desde su hogar en Los Ángeles, donde se casó hace 2 años con un arqueólogo, Justin, con el que fue mamá de Apolo y reside hace 3.

Evelina con su esposo Justin y su hijo Apolo.

"Cuando era más joven quería dirigir equipos y me di cuenta de que el deporte era la excusa para sacar a la gente adelante", afirma la coach. Sea en modo conferencista -dando clínicas o talleres para promover la lectura y el deporte- o como madrina de escuelitas de fútbol en zona rural, la actual miembro de América Scores LA y embajadora de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hace de su oficio un puente. Abriendo camino a más historias de las que alguna vez pudo imaginar, siendo la devolución el mayor premio.

“He llevado el fútbol a las cárceles para mujeres cuando no había. En esa época todo era de mi bolsillo y confiaba aunque vengan pálidas. La misma convicción es la que me motiva hoy”, concluye Evelina.

Texto: Sabrina Galante.