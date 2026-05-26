Internaron a Rosario Ortega: qué dijo la cantante

En las últimas horas, Rosario Ortega sorprendió mediante su cuenta de Instagram al anunciar que debió ser hospitalizada. Con una serie de imágenes, la cantante indicó que en el día patrio, 25 de mayo, fue internada tras realizar una consulta médica y mostró cómo fue aquel momento, en la que fue acompañada por sus hermanos, y pese a la preocupación pudo celebrar ese día tan importante para los argentinos.

La internación de Rosario Ortega

Rosario Ortega es la hija menor de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Pese a tener una extensa carrera en la música, la menor de seis manteniene un muy bajo perfil, teniendo pocas apariciones públicas ante los medios de comunicación; sin embargo, en redes sociales se muestra muy activa mostrando diversos momentos de su vida. Pero sorpresivamente, el pasado lunes mostró algunos momentos de su internación, una situación inesperada entre sus seguidores.

"Hospital dump. La patria son los amigos", escribió la joven en Instagram al compartir una serie de imágenes que tomó desde la intimidad de su cuarto de internación, Allí se la puede ver en diversas situaciones, todas desde la cama del hospital. Desde la lectura que realizó, hasta los movimientos de sus hermanos, Luis y Julieta Ortega, quienes la acompañaron en esos momentos.

Pese a haber retratto su internación, Rosario Ortega se limitó a informar que fue internada y acompañada por su famili y amigos, pero no brindó detalles sobre el diágnostico que la llevó a ser hospitalizada. Pero para hacerlo, eligió un tono relajado pese a la gran preocupación que generan estas situaciones. La artista habría recibido el esta este martes, sin embargo no realizó publicaciones en redes sociales al respecto.

Una vez más, el clan Ortega se mostró muy unido. Los hermanos mentiene un estrecho vínculo entre ellos y si bien lo demuestran en acompañarse en el día a día y sus proyectos personales, también lo demuestran en los momentos difíciles, como fue en 2025 cuando Martín Ortega debió ser internado en una clínica psiquiátrica al estar atravesando una complicada situación de salud y con la intervención de su familia, recibió asistencia médica. En esta ocasión, Rosario Ortega ya estaría en plena recuperación tras la internación que habría durado escasas horas.