Camila Morrone reveló su fanatismo por Lionel Messi y sorprendió con una frase mundialista

Camila Morrone Polak confiesa ser una “argentina por crianza, adopción y amor” por más que haya nacido en Los Ángeles, California, el 16 de junio de 1997. Sus padres son la actriz y exmodelo Lucila Polak y el modelo y fotógrafo Máximo Morrone, argentinos que vivían entre playas icónicas, el ruido del entretenimiento y el glamour de Hollywood cuando ella llegó al mundo.

En diálogo con la prensa y en pleno éxito tras el estreno en Netflix de la serie que protagoniza, “Algo terrible está a punto de suceder”, Camila no solo contó lo feliz que se siente con su presente profesional, sino que también sorprendió al confesar su fanatismo por Lionel Messi y lo que planifica de cara a la llegada de la Copa del Mundo.

La actriz viene de brillar en su paso por la Met Gala.

Cuál fue la frase mundialista con la que sorprendió Camila Morrone

“¡Soy fan de Messi! Y esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria. Yo nací el 16 de junio… Messi juega su primer partido en Kansas City así que iré hasta allí y celebraré mis 29 junto a Messi, viéndolo jugar”, anunció públicamente la actriz, quien desde niña se identifica fuertemente como argentina, habla español y aún tiene familia en Buenos Aires.

Morrone estrenó con gran éxito la miniserie “Algo terrible está a punto de suceder” en Netflix.

Con su gran belleza, su metro setenta y cinco y gran talento, Camila consolida su lugar en el mundo artístico.

Y aunque también fue su relación durante 5 años con Leonardo Di Caprio -25 años mayor que ella- lo que le llevó a la popularidad, desde que se separó del actor, en agosto de 2022, decidió comenzar a recorrer su propio camino. En sus primeros pasos recurrió a los consejos de quien durante 10 años fue pareja de su madre, Al Pacino.

La actriz fue pareja de Leo Di Caprio, de quien se separó en 2022.

Cómo fue la ascendente carrera de Morrone en Hollywood.

En sólo cuatro años, la actriz se convirtió en una de las mujeres más perseguidas por los productores. Camila terminó de grabar la miniserie de terror para Netflix “Algo terrible está a punto de suceder” y durante su campaña de lanzamiento volvió a dejar bien en claro la pasión que siente por nuestro país, las empanadas, el asado con chimichurri, el mate y la camiseta celeste y blanca.

Morrone, con un vestido en seda blanca y capa con forro negro by Tory Burch, en la Met Gala.

Lo cierto es que luego de ser la única argentina presente en la Met Gala, donde impactó con un vestido en seda blanca y capa con forro negro by Tory Burch, Camila vuelve a ser noticia no solo por su fanatismo por Lionel Messi y el fútbol, sino también por su eterno amor por la Argentina.