Lejos del fútbol, el nuevo negocio de Lionel Messi en la Argentina

Lionel Messi no solo logró convertirse en uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, sino que en los últimos años también consolidó un fuerte perfil empresarial. Mientras continúa brillando dentro de las canchas, el rosarino diversificó sus inversiones en distintos rubros que incluyen hoteles, moda, desarrollos inmobiliarios y negocios vinculados al entretenimiento.

Lionel Messi

Con una estrategia cada vez más global, Lionel Messi comenzó a construir un verdadero imperio económico lejos del fútbol. Y ahora, el campeón del mundo decidió involucrarse en un proyecto mucho más cercano a la identidad argentina: la gastronomía. Su desembarco en El Club de la Milanesa marca una nueva etapa empresarial que busca llevar uno de los platos más tradicionales del país hacia mercados internacionales.

La apuesta de Messi por El Club de la Milanesa

La incorporación de Lionel Messi como socio de El Club de la Milanesa se dio en un momento clave para la marca, que atraviesa un fuerte proceso de expansión tanto en la Argentina como en el exterior. La cadena ya tiene presencia en países como Uruguay y Estados Unidos, mientras avanza con nuevos desarrollos en Chile, Paraguay y hasta proyecta desembarcar en Europa, con España como uno de los principales objetivos.

Lionel Messi

El proyecto representa además una faceta distinta dentro de las inversiones del futbolista. A diferencia de otros negocios asociados al lujo, esta apuesta conecta con algo mucho más cotidiano y cultural.

El imperio empresarial que Lionel Messi construye fuera de las canchas

La participación en El Club de la Milanesa forma parte de una estrategia empresarial mucho más amplia que Lionel Messi viene desarrollando desde hace años. Y es que el futbolista construyó un entramado de inversiones internacionales que incluye hoteles, desarrollos inmobiliarios, acuerdos comerciales y proyectos vinculados al lifestyle.

Lionel Messi

Con el paso del tiempo, Lionel Messi logró consolidarse no solo como una figura deportiva global, sino también como una marca con enorme peso económico. En ese contexto, su apuesta por la gastronomía argentina resulta especialmente significativa porque conecta directamente con sus raíces y con una identidad cultural reconocible en cualquier parte del mundo.