Dibu Martínez, Soy Rada, Lionel Messi y Hernán Casciari arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Emiliano Martínez, más conocido como El Dibu, tiene su propia película y allí promete contar sobre su historia personal, su infancia en Mar del Plata y todo lo que debió transitar para llegar a convertirse en uno de los grandes héroes del fútbol argentino y del mundo. Mediante una forma original de contar su recorrido, las primeras imágenes ya lograron emocionar y cautivar a todos.

Todos los detalles de Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo

Netflix adelantó su nueva película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo y causó revuelo en redes sociales. Los suscriptores de la plataforma ya esperan ansiosos conocer y saber más sobre la historia personal de Emiliano Martínez, desde sus días como un chico soñador en Mar del Plata hasta convertirse en uno de los grandes héroes del fútbol argentino y mundial.

Con un tono emotivo y pensado para toda la familia, el documental llegará a la plataforma el próximo 28 de mayo. Las primeras imágenes del tráiler muestran que combina desde animaciones basadas en ilustraciones de Liniers hasta material de archivo inédito y entrevistas íntimas con personas importantes en la vida de Emilia Martínez.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo

Entre los testimonios aparecen figuras fundamentales de su carrera como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Santoro. También, hablaron frente a cámaras algunos de sus familiares, como su esposa Mandinha Martínez, y amigos de la infancia. Todos ellos ayudaron a reconstruir el recorrido del arquero, sus obstáculos y el esfuerzo detrás de su éxito.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo

Tal como informó Netflix, Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo se filmó entre Argentina e Inglaterra durante 2025 y su producción se encuentra a cargo de PEGSA liderada por Agustín Pichot. Asimismo, está basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova. La historia introduce un recurso narrativo original que llama la atención. Mediante dibujos animados, se cuenta que un niño descubre que tiene el poder de detener el tiempo y junto a su pelota, la cual lleva la voz de Agustín Aristarán, enfrenta diferentes desafíos.

Soy Rada le pone voz a la pelota que interactúa con el personaje del Dibu Martínez.

Qué promete contar Dibu Martínez en su original película de Netflix

Más allá del recorrido deportivo, el film pone el foco en la dimensión humana de Emiliano Martínez, quien fue ganando poco a poco el reconocimiento y cariño de la gente. Además, se hará hincapié en su perseverancia, las frustraciones en sus primeros años en Europa, la competencia constante y la fortaleza mental que lo llevó a consolidarse como figura clave de la Selección Argentina, especialmente tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Con una propuesta que mezcla fantasía, emoción y realidad, Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo se presenta como un relato inspirador sobre la resiliencia, los sueños y la convicción. Una historia que no solo celebra los logros de un ídolo, sino que también invita a las nuevas generaciones a creer en su propio camino, incluso cuando el tiempo parece jugar en contra.

De esta manera, Dibu Martínez, Soy Rada, Lionel Messi y Hernán Casciari arrasan en Netflix con el estreno de una nueva película argentina que llega a la plataforma el próximo 28 de mayo. Como era de esperarse, el avance del documental generó repercusiones y despertó las ganas de querer descubrir aspectos poco conocidos de su vida y revivir los momentos que lo llevaron a convertirse en una figura clave del fútbol.

Fotos: Netflix