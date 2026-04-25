Lionel Messi reveló un inesperado fanatismo de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: "Les gusta más que mis goles"

Lionel Messi volvió a sorprender, pero esta vez lejos de una cancha de fútbol. El capitán de la Selección Argentina protagonizó una campaña muy especial junto a LEGO, que lanzó una línea inspirada en su vida y su carrera. En ese contexto, el rosarino no solo se mostró fascinado con cada detalle de su propia figura, sino que también dejó al descubierto un fanatismo inesperado dentro de su familia.

Lionel Messi

Lionel Messi reveló un inesperado fanatismo de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Lionel Messi se mostró feliz y auténtico mientras recorría cada una de las piezas que componen el set. Desde el primer momento, no pudo ocultar su asombro por el nivel de detalle: camisetas icónicas, referencias a los clubes donde jugó y hasta sus ocho Balones de Oro recreados en versión miniatura.

Así es el nuevo juguete inspirado en Lionel Messi

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una inesperada confesión. "Capaz que a mis hijos les gustan más mis sets de Lego que cualquier gol que metí… ", lanzó, dejando entrever que en su casa hay una verdadera pasión por estos juguetes. Pero no solo Thiago, Mateo y Ciro Messi comparten ese entusiasmo porque, según él mismo reveló, Antonela Roccuzzo también es fanática de la marca, convirtiendo a la actividad en un plan familiar.

Además, el propio capitán de la Selección argentina reconoció que le resultaba "una locura" y a la vez "raro" verse representado en este formato. Aun así, se mostró feliz con el resultado y especialmente curioso por la complejidad del diseño. De hecho, se sorprendió al enterarse de que el set tiene casi 1500 piezas.

Cabe mencionar que, lejos de ser un juguete más, el llamado "Messi Tribute" funciona como un recorrido por su historia. Incluye una figura articulada con la camiseta número 10 de la Selección, detalles de sus tatuajes y hasta una pequeña cabra, en alusión al término GOAT (Greatest Of All Time), que refuerza su estatus como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con Thiago, Mateo y Ciro

Una vez más, Lionel Messi demuestra que su impacto va mucho más allá del fútbol y los negocios tradicionales que rodean al universo deportivo. En su versión LEGO, logró conquistar a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y también a su esposa, Antonela Roccuzzo.