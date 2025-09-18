Quién es Micaela Leitner, la joven argentina que conquista la televisión de Estados Unidos

El público estadounidense se encuentra maravillado con la pareja de acróbatas que deslumbraron en el exitoso ciclo America's Got Talent. El exigente show aéreo no tardó en hacerse viral y los usuarios de las redes sociales se percataron que el dúo estaba compuesto por una argentina llamada Micaela Leitner y su pareja, Matías Cienfuegos, oriundo de Chile.

Micaela Leitner es el nombre que recorre el mundo tras su increíble presentación en la semifinal de America's Got Talent. La experta en gimnasia artística montó un número en las alturas junto a su esposo Matías Cienfuegos y dejó sin aliento al exigente jurado del programa estadounidense. El público también quedó deslumbrado con su talento y los arriesgados trucos aéreos que realizaron en el reality.

Desde entonces, muchas personas se preguntan quién es Micaela Leitner, la única argentina en llegar a la final y cautivar a todos. Se trata de una joven de 32 años que nació en Paraná, Entre Ríos, y se dedica a la acrobacia aérea. Junto a su marido, el chileno Matías Cienfuegos, formaron el dúo Sirca Marea.

Micaela Leitner comenzó a practicar gimnasia artística a los 11 años, pero a los 16, impulsada por su madre, se dio cuenta que podía destacarse en el aire. Por esta razón, comenzó a estudiar en un circo y allí se animó a diferentes disciplinas típicas de este ambiente: telas, trapecio y aro. Lo cierto es que su arte siempre estuvo acompañado de su propia voluntad para aprender y perfeccionarse.

Tanto es así que con su esfuerzo también logró adquirir el equipamiento necesario para llevar a cabo los ensayos, donde muchas veces eran en plazas y centros culturales. Muchas veces, Micaela Leitner tuvo que salir a los semáforos de su ciudad para compartir su destreza y ganar confianza.

Sus ganas y su amor por la acrobacia la llevaron a viajar en 2015 a un festival en San Luis y poco después a Francia. En suelo europeo, se formó con grandes maestros y compañeros, con los cuales recorrió escenarios en Bosnia, Hungría, Austria y España. Finalmente, se instaló en París y conoció a Matías Cienfuegos, con quien se casó en 2018 en Chile.

Conectados por la misma disciplina y la perseverancia, el matrimonio recorrió festivales internacionales junto a artistas del Cirque du Soleil y recibieron premios en Francia y España. Sin embargo, el reconocimiento mundial llegó hace hace pocos meses cuando aparecieron en America's Got Talent y mostraron sus shows aéreos.

Su llegada a la competencia fue gracias a que en 2023, un productor del reality estadounidense no dudó en contactarlo para el casting tras ver un video en su red social. Actualmente, Sirca Marea pasó las semifinales y se encuentra a la espera de la gran final, que será el próximo 23 de septiembre y se entregará un millón de dólares.

Sin lugar a dudas, Micaela Leitner, la joven argentina que conquista la televisión de Estados Unidos, y su marido llevaron al certamen de talentos una disciplina circense de alto riesgo y supieron deslumbrar a los televidentes con una performance precisa y de gran impacto visual.