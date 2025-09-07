Evangelina Anderson mostró su exigente entrenamiento en un hotel de Cancún

Evangelina Anderson encendió sus redes al publicar un video que deja en claro cuánto cuida su bienestar físico. Desde un moderno gimnasio de un hotel en Cancún, la modelo compartió con sus seguidores el paso a paso de su rutina de entrenamiento, combinando fuerza, cardio y actitud. Con su característico estilo fresco, demostró que, aun lejos de casa, la constancia no se negocia.

El reel, musicalizado con el clásico “It’s My Life” de Bon Jovi —frase que ella misma replicó en el pie de video—, muestra una sucesión de ejercicios que revelan su compromiso. Vestida con un top blanco, mini deportiva al tono y zapatillas, Evangelina luce cómoda y lista para el desafío físico. La estética simple pero cuidada del look acompaña la idea de un momento dedicado íntegramente a ella misma.

La exigente rutina de entrenamiento de Evangelina Anderson

La rutina que exhibió es intensa: comenzó con una sesión de cardio sobre la cinta, a ritmo sostenido, para luego pasar a dominadas que ponen a prueba la fuerza de brazos y espalda. Siguió con lat pulldown, uno de los clásicos para fortalecer dorsales, y no faltaron los movimientos focalizados en glúteos, con bandas y peso moderado. En cada toma se aprecia la técnica y el control con que realiza cada ejercicio, demostrando a su público que no se trata de un pasatiempo improvisado sino de un hábito consolidado.

Este tipo de publicaciones se volvió frecuente en sus redes desde su separación de Martín Demichelis. Lejos de refugiarse en el silencio, Evangelina encontró en su rutina fitness una manera de reconectarse, proyectando una imagen de libertad y foco personal. La energía que transmite sugiere un momento de autodescubrimiento y cuidado propio, un mensaje que sus seguidores celebran con comentarios de apoyo y admiración.

La publicación desde Cancún suma también un toque aspiracional que demuestra que, para la modelo, el placer y disciplina conviven. Sin filtros innecesarios, Evangelina Anderson refuerza su estilo de vida saludable y motiva a quienes la siguen a encontrar su propio momento de conexión y bienestar, incluso cuando los escenarios personales cambian.

