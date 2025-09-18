Thiago Medina está en el centro de atención mediática de las redes sociales y los medios de comunicación, tras su grave accidente, en la noche del viernes 12 de septiembre. El ex Gran Hermano impactó con su moto a un auto, cuando iba a cenar con su familia. Rápidamente, fue trasladado y operado de urgencias en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. Sus hermanos y expareja, Daniela Celis, no dudan en hablar sobre el estado de salud del joven a los medios de comunicación. En las últimas horas, generaron expectativas al contar que mostró una leve mejoría.

La palabra de los hermanos de Thiago Medina: "Hablé porque él escucha"

Thiago Medina generó preocupación en sus seguidores y los medios de comunicación, tras un grave accidente en su moto. El ex Gran Hermano se encuentra internado en terapia intensiva, donde recibe la visita de sus familiares y más cercanos. Ellos, al igual que el hospital, son los encargados de comunicar los avances en la salud del joven, que se volvió titulares de diversos medios de comunicación. En los últimos días, y mientras se lleva a cabo la investigación de los sucesos, se habló de una mejoría.

El parte médico de Thiago, del miércoles 17 de septiembre, generó expectativas para una posible nueva operación, si mostraba signos de mejoría con el correr de las horas. Sin embargo, también se detectó un cuadro febril que preocupó a sus seguidores. Finalmente, los hermanos del exparticipante, Lucas y Sergio, mantuvieron comunicación con Puro Show (eltrece), donde revelaron que a las 11:35 de la mañana tuvo una leve mejoría en su salud. "Hoy está estable, no presentó cuadro de fiebre. Estamos esperando a que nos informen qué va a pasar", expresó Sergio.

En esta línea, fueron consultados sobre cómo sobrellevan la situación, y ellos aseguraron que están más unidos que nunca. "Unidos, como hermanos, siempre estuvimos. Respetamos nuestros espacios, pero ahora nos toca estar más juntos. Con Dani lo mismo, es la mamá de nuestras sobrinas. Y sus hijas lo extrañan mucho", explicó al referirse a la expareja de Medina. Además, contó que no podían entrar todos juntos a verlo, ya que él se encontraba dormido en terapia intensiva. "Lo vi el primer día, el viernes. Hablé porque él escucha, está en coma inducido", expresó Lucas con dolor.

Estos dichos de sus hermanos provocaron expectativas en los seguidores de Thiago Medina. Mientras él está internado en el Hospital de Moreno, el fiscal Leandro Ventricelli se encuentra investigando la causa por lesiones culposas por negligencia de impericia, debido a una supuesta maniobra que habría hecho el conductor del auto. Por el momento, se realiza el proceso de recolección de testimonios y pruebas, para reconstruir el grave siniestro.

