Soledad Pastorutti contó qué cualidad no puede faltarle al próximo ganador de La Voz Argentina

Soledad Pastorutti compartió su mirada sobre La Voz Argentina y sorprendió al revelar qué cualidad considera indispensable en el próximo ganador del certamen. Con su estilo característico, la artista dejó en claro qué rasgo marca la diferencia. Desde su rol como coach del programa, remarcó la importancia de conectar con el público más allá de la técnica.

Soledad Pastorutti reveló qué rasgo marca la diferencia para ser el ganador de La Voz

Soledad Pastorutti se refirió al perfil que debería tener quien logre consagrarse en el concurso, en medio de una nueva temporada de La Voz Argentina. Desde su rol como coach, destacó una cualidad que, según ella, no puede faltar en el camino hacia el triunfo. La cantante puso el foco en una característica que trasciende el talento vocal.

Soledad Pastorutti

En las últimas horas, se conoció una entrevista con la revista Gente donde la artista santafesina fue contundente: “El ganador de esta temporada debe tener mucho corazón”. Para ella no se trata solo de cantar bien, sino de transmitir algo genuino en cada interpretación. “Pone el corazón en la voz o la voz en el corazón, como quieras verlo”, expresó, dejando en evidencia que la sensibilidad llega a los televidentes.

En la misma línea, Soledad Pastorutti reflexionó sobre el vínculo que el público argentino tiene con la música y con el programa de La Voz Argentina (Telefe). Según su mirada, la audiencia busca historias que conmuevan, voces que emocionen y artistas que se animen a mostrar su esencia. “Me parece que eso no puede faltarle al ganador o a la ganadora”, afirmó, haciendo hincapié en la originalidad de cada participante.

Soledad Pastorutti

Por su parte, reconoció que muchas veces los participantes la sorprenden con su nivel artístico. “En muchos casos, la verdad, me siento chiquitita, porque viene gente que lo hace tan bien, que decís: ‘Ay, Dios mío’, que tan jóvenes ya sepan cantar así”, comentó. Su rol como coach no se limita a la guía técnica, sino que busca a los concursantes en su crecimiento.

A su vez, Soledad Pastorutti reveló que el certamen es una oportunidad para aprender y perseverar. “A mí me pasó que muchas veces no me eligieron y no me fue bien. A Cosquín fui tres veces a tocar la puerta, como muchos de los chicos que han hecho el casting de La Voz muchas veces. Hay que seguir intentándolo”, recordó.

Soledad Pastorutti

La artista aprovechó la entrevista y se refirió a la expectativa de que una mujer se consagre como ganadora del certamen. “Ojalá se dé este año”, expresó con esperanza. Su equipo estuvo cerca en varias ocasiones de conseguir un triunfo, y este año vuelve a apostar por voces que combinan técnica, emoción y personalidad.

Antes de concluir, Soledad Pastorutti expresó que el talento técnico para cantar solo es una parte del camino. Destacando que lo que realmente marca la diferencia es lo que convierte La Voz en una experiencia que sea difícil de olvidar para la audiencia. “A la pasión no puede faltarle personalidad”, aseguró.

Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti volvió a dejar su sello en La Voz Argentina al compartir qué cualidad no puede faltarle al próximo ganador del certamen. Con una mirada que combina experiencia y sensibilidad, la artista reafirmó su compromiso con el crecimiento de los participantes y con la búsqueda de voces que conecten desde lo auténtico.

VDV