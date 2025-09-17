El dolor de Juli Poggio por la complicada situación de Thiago Medina: "Me acuesto llorando"

Son horas de mucha preocupación e incertidumbre para Daniela Celis y el entorno cercano a Thiago Medina debido al grave accidente que sufrió el viernes por la noche y por el cual permanece internado con pronóstico reservado. Julieta Poggio, al igual que Marcos Ginocchio, Romina Urigh y Nacho Castañares, se encuentran acompañando a su amiga y a las gemelas Laia y Aimé. En medio de la espera de una pronta evolución en la salud del joven de 22 años, la bailarina compartió su dolor y reveló cómo le afecta la noticia.

Juli Poggio habló de la preocupación que siente por la delicada salud de Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El ex participante de Gran Hermano fue víctima de un siniestro vial cuando regresaba a su casa en moto. La gravedad de su salud es algo que preocupa a Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, sus amigos y familiares.

En este sentido, Julieta Poggio se tomó un tiempo para hablar al respecto a través de un video que compartió en sus historias de Instagram. "Quería hacer esta historia primero que nada para agradecer a toda la gente que está del otro lado, dando su apoyo y su fuerza en estos momentos que son tan duros", comenzó la bailarina y amiga de Thiago.

Julieta Poggio

"La verdad que a mí me pegó muchísimo. Estuve súper angustiada estos días", agregó Juli con una notable tristeza en su mirada. Luego, reveló que le costaba mucho levantarse y seguir adelante con sus compromisos laborales. Uno de ellos tiene que ver con el espectáculo Patito Feo en vivo, una remake teatral de la exitosa tira de Laura Esquivel y Brenda Asnicar.

Acerca de este proyecto, Juli Poggio contó: "Tengo ensayos porque la semana que viene estreno mi show y estoy dando lo mejor para quienes pagaron sus entradas". Sin embargo, destacó que la preocupación y el dolor que siente por Thiago Medina invaden su rutina: "Me acuesto llorando y me levanto llorando".

Además, expresó que "cada cosa mínima que pasa en el día" la angustia mucho y agregó: "Toda mi energía, corazón y fuerza están con mis amigos, Dani y Thiago". Pese a su angustia e incertidumbre, Juli Poggio se mostró esperanzada y optimista con que Thiago Medina podrá recuperarse pronto: "Sé que todo va a estar bien. Ya hubo leves mejorías y hay muchísima gente mandando su luz, lo que Dani pide siempre".

Por último, la actriz pidió que se siga "la cadena de oración para Thiago Agustín Medina" y manifestó que "todo el amor llega" y que "él es fuerte y lo va a hacer por sus hijas, Laia y Aimé. Junto a su posteo, la artista escribió un sentido mensaje: "Va a salir adelante porque es una persona buena y muy fuerte de corazón".

El posteo que hizo Julieta Poggio dedicado a Thiago Medina.

Asimismo, en otra publicación recordó uno de los tantos momentos vividos junto a Thiago Medina, Daniela Celis, Romina Urigh y las gemelas y comentó: "Vamos que estoy segura que volveremos a estar así de juntos y de bien". De esta manera, el dolor de Juli Poggio por la complicada situación de Thiago Medina fue expuesto mediante un video que subió a su cuenta de Instagram en el que resaltó: "Me acuesto llorando".