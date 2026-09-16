Quiénes son Ralph y Polo: los dos amores de Yanina Latorre

Yanina Latorre dejó por un momento las primicias, los escándalos y su rutina laboral en televisión para mostrar una parte muy especial de su vida cotidiana. A través de un posteo en su red social, mostró a sus dos "amores" y cautivó a sus miles de seguidores.

Yanina Latorre reveló quiénes son Ralph y Polo, que forman parte de su familia

Yanina Latorre suele estar en el centro de la escena por sus declaraciones, sus primicias y su particular estilo a la hora de analizar la actualidad del mundo del espectáculo. Sin embargo, detrás de la mediática que todos los días comparte información y protagoniza distintos momentos televisivos, también existe una faceta mucho más íntima y familiar que suele mostrar a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, dejó ver a dos integrantes muy especiales de su vida cotidiana: Ralph y Polo, sus mascotas.

Los perros ocupan un lugar fundamental dentro de la familia de Yanina Latorre y forman parte de distintas escenas de su día a día. A través de sus publicaciones en Instagram, la conductora suele compartir fotografías y momentos que tienen como protagonistas a sus mascotas, dejando en claro el cariño que siente por ellos y el lugar que tienen dentro de su hogar.

Ralph y Polo, los amores de Yanina Latorre

Recientemente, Yanina Latorre compartió una tierna postal junto a ellos y escribió: "Mis 2 amores Ralph y Polo". La misma cosechó una lluvia de "likes" por parte los amantes de los animales, entre ellos sus compañeras de SQP (América TV): Ximena Capristo y Majo Martino.

El tierno posteo de Yanina Latorre para su mascota más pequeña: "Es el perro más alegre del mundo"

En marzo de este año, Ralph cumplió su primer año de vida y Yanina Latorre decidió celebrarlo de una manera muy especial. Para homenajearlo, publicó una serie de imágenes junto al pequeño perro y le dedicó unas dulces palabras que reflejaron el vínculo que construyeron desde su llegada. “Hoy cumple 1 año Ralph, el más pequeño de la familia. Vino a traernos mucha alegría y felicidad. Es el perro más alegre del mundo. Feliz cumple Ralphon! Te amamos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Yanina Latorre junto a Ralph, su perro de un año

Con ese mensaje, Yanina Latorre dejó en evidencia que Ralph no es simplemente una mascota, sino que ocupa un lugar propio dentro de la dinámica familiar. Su presencia se convirtió en parte de la rutina cotidiana y también en una fuente de compañía y alegría para todos.

Pero Ralph no es el único perro que forma parte de la vida de la presentadora. Polo también tiene un lugar especial dentro de la familia y, al igual que el más pequeño, aparece en distintos momentos que la mediática decide compartir con sus seguidores. Juntos, los dos perros se convirtieron en protagonistas de varias imágenes familiares y en una muestra del costado más cercano de la familia.

Yanina y Diego Latorre junto a sus mascotas, Ralph y Polo

La presencia de Ralph y Polo también permite conocer una faceta diferente de Yanina Latorre. Acostumbrada a estar vinculada con las noticias del espectáculo, los conflictos mediáticos y las primicias, en algunas ocasiones elige alejarse de ese universo para compartir escenas mucho más personales.

Así, entre publicaciones vinculadas a su trabajo, opiniones sobre famosos y las noticias que marcan la agenda, Yanina Latorre también encuentra espacio para mostrar aquello que sucede puertas adentro de su hogar. Los momentos junto a su familia, sus mascotas y las pequeñas escenas de la vida cotidiana forman parte de ese contenido más íntimo que comparte con sus seguidores.

Ralph y Polo, los amores de Yanina Latorre

En resumen, los dos amores de Yanina Latorre son sus mascotas Ralph y Polo. Mediante sus redes sociales, la ex Angelita muestra cuánto disfruta de la compañía de estos seres que forman parte de su círculo más cercano y le aportan alegría a su residencia.