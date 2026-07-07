Así es la cocina de Yanina Latorre: paredes escritas a mano, vinoteca y barra

Yanina Latorre abre las puertas de su hogar y nos permite conocer los rincones que reflejan su personalidad. Con una impronta que combina la funcionalidad de un espacio de uso diario con un diseño lleno de detalles personales, su cocina se destaca por una estética tan audaz como su dueña.

Yanina Latorre muestra su cocina.

El estilo cosmopolita en cada detalle de la cocina de Yanina Latorre

La pared principal de este ambiente captura la atención de inmediato debido a su particular diseño. Posee un papel tapiz con una estética urbana que rinde homenaje a Nueva York, ya que presenta inscripciones con nombres de barrios emblemáticos de Manhattan como Harlem, Little Italy y Chelsea Soho.

Así es la cocina de Yanina Latorre

La elección de este motivo gráfico rompe con los estilos más convencionales y convierte al sector de la cocina en un escenario con mucha personalidad. Es un rincón que invita a disfrutar de los pequeños rituales diarios en un entorno que se siente auténtico, moderno y, ante todo, genuino.

Más allá de la decoración, la cocina cuenta con elementos estratégicos que potencian tanto el entretenimiento como la vida cotidiana. El mobiliario incorpora una vinoteca de madera clara, un espacio pensado para exhibir las botellas con orden y elegancia, logrando un equilibrio visual perfecto con el resto del equipamiento en tonos neutros.

El corazón del espacio se articula alrededor de una barra central de diseño minimalista y color blanco. Esta pieza se complementa con banquetas altas de estilo contemporáneo, configurando un área versátil que funciona tanto como sector de preparación de alimentos como punto de encuentro para compartir charlas durante el día.

Las paredes de la cocina de Yanina Latorre evocan a Nueva York.

La combinación entre la pureza de la isla, la sobriedad del mobiliario y la calidez de los detalles en madera resulta en un ambiente acogedor y sumamente equilibrado. Así, este rincón de la casa refleja una propuesta estética que prioriza la comodidad sin descuidar el impacto visual que aporta cada elección de diseño.

Así es la cocina de Yanina y Diego Latorre

La disposición de los muebles y la iluminación elegida por Yanina transforman esta zona en un ambiente multifacético que invita a la pausa en medio de su rutina vertiginosa. Cada objeto presente en las repisas y la disposición abierta de los estantes revelan una intención de calidez, donde la organización estética se fusiona con la practicidad necesaria para el uso frecuente de este espacio familiar.

La cocina de Yanina Latorre cuenta con una vinoteca integrada.

Este entorno refleja con fidelidad la personalidad de Yanina, quien siempre busca equilibrar lo exigente de su vida profesional con la calidez de su hogar. Ella vive su día a día con una impronta personal donde lo difícil parece sencillo, manteniendo firme la esencia de quien es.

Al igual que en otros desafíos que afronta con determinación, la cocina de Yanina Latorre funciona como su refugio predilecto. Allí, entre un té y la comodidad de su espacio, se prepara para seguir adelante con el dinamismo que la caracteriza.