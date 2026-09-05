Yanina Latorre se sometió a un rotundo cambio de look y sorprendió por su parecido con su hija

Yanina Latorre se animó a modificar por completo su imagen para una producción de fotos y apareció con un look que rápidamente generó comentarios por la similitud con su hija, Lola Latorre. El parecido se volvió más evidente cuando ambas posaron juntas súper cómplices y divertidas.

La transformación inesperada de Yanina Latorre: "¡Soy otra!"

Yanina Latorre volvió a sorprender a sus seguidores con un inesperado cambio de look. La conductora, que suele mostrarse públicamente con su clásica melena rubia, decidió jugar con su imagen para una producción especial y apareció con el pelo castaño, generando una verdadera revolución en las redes sociales.

El cambio fue tan notorio que muchos usuarios no tardaron en señalar un detalle: su enorme parecido con su hija, Lola Latorre. Todo comenzó cuando Yanina Latorre compartió en sus historias de Instagram algunas imágenes y videos del detrás de escena de una campaña publicitaria que está preparando junto a su equipo beauty. En medio de los preparativos, la mediática mostró parte del proceso de transformación y dejó ver que había decidido abandonar, al menos por un rato, su tradicional color de pelo.

El gran parecido entre Yanina y Lola Latorre

“Soy otra”, expresó Yanina Latorre entre risas mientras se mostraba frente a cámara con una peluca castaña y un cabello largo, completamente diferente a la imagen con la que suele identificarse. La elección no pasó inadvertida y rápidamente sus seguidores comenzaron a reaccionar ante esta nueva versión.

A lo largo de los años, Yanina Latorre construyó una imagen muy reconocible alrededor de su cabello rubio, uno de los rasgos más característicos de su estética. Por eso, verla con un pelo castaño significó un cambio contundente, aunque en esta oportunidad se trató de un postizo especialmente elegido para la producción.

Yanina Latorre aprovechó la ocasión para experimentar con una apariencia diferente y demostrar que también puede dejar de lado por un momento su look habitual. La nueva tonalidad, además, modificó por completo sus facciones y le dio una imagen más cercana a la que suele llevar su hija, Lola Latorre.

El cambio no fue permanente, pero sí suficiente para generar sorpresa entre quienes siguen diariamente sus publicaciones. Con humor y naturalidad, la conductora mostró el resultado de la transformación y quedó conforme con lo que veía frente al espejo.

El detalle que revolucionó las redes: el gran parecido entre Yanina y su hija, Lola Latorre

Entre los comentarios que recibió la publicación, hubo uno que se repitió especialmente: el parecido entre Yanina y Lola Latorre. La nueva estética de la ex angelita hizo que muchos de sus seguidores encontraran una similitud todavía más marcada entre madre e hija.

Ante la repercusión que generó el cambio, Yanina Latorre decidió mostrar que Lola también sería parte de la producción que estaba preparando. Así, ambas aparecieron juntas frente a cámara y el resultado terminó de confirmar lo que sus seguidores ya habían advertido.

Yanina y Lola Latorre con cabello oscuro, body negro y gafas oscuras durante una producción de fotos

El gran parecido se volvió todavía más evidente cuando las dos posaron con body negro, anteojos oscuros y el cabello largo y oscuro, creando una imagen prácticamente coordinada. La elección de prendas y accesorios, sumada al mismo tono de pelo, hizo que las facciones y gestos de madre e hija quedaran especialmente expuestos. “Te amo Lolita”, expresó Yanina Latorre súper entusiasmada por compartir esta experiencia junto a ella.

De esta manera, Yanina Latorre se sometió a un rotundo cambio de look y sorprendió por su parecido con su hija, Lola Latorre. Durante una campaña para una firma, madre e hija posaron con el pelo oscuro y sorprendieron a los usuarios de las redes sociales. Asimismo, la presentadora de SQP (América TV) demostró que, incluso teniendo una imagen muy instalada, también puede permitirse cambiar, experimentar y jugar con su apariencia.