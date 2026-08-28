Cómo se conocieron Diego y Yanina Latorre: un solárium, una boda accidentada y dos hijos en común

Compañerismo, escándalos y una familia construida. Diego y Yanina Latorre forman una de las parejas más famosas y duraderas del espectáculo argentino. Por un lado, él se destacó como un talentoso futbolista profesional que brilló en sus años dorados, y hoy trabaja como un respetado comentarista deportivo. Por su parte, ella construyó una enorme carrera en los medios de comunicación como una de las panelistas y conductoras de televisión más picantes y conocidas de la farándula actual.

Juntos lograron superar todo tipo de tormentas mediáticas a lo largo de las décadas. Su historia de amor comenzó en el 1993, una época en la que sus vidas cambiaron para siempre al cruzarse por primera vez. Desde aquel momento, los dos iniciaron un camino compartido muy intenso y actualmente celebran haber estado juntos por más de treinta años de matrimonio, consolidándose como un verdadero clásico de la televisión y el deporte.

Yanina Latorre, Diego Latorre

El primer encuentro de Diego y Yanina Latorre: un solarium y un casamiento que no debía ser

Lejos de la farándula y de los encuentros extraordinarios, la historia de amor de Diego y Yanina Latorre comenzó con un primer cruce en un solárium en los últimos meses de 1993. El futbolista, que brillaba en el Club Deportivo Tenerife de España, decidió volver a la Argentina y vacacionar. Lejos de lo que esperaba, dicen que quedó obnubilado por la belleza de una Yanina Arruza, quien se encontraba junto a su hermana Maite. De inmediato, se acercó para conocerla, pero se encontró con la timidez de la futura conductora más importante de la farándula.

Aunque esa misma noche salieron a bailar en grupo, no empezaron a salir formalmente de inmediato. El gran obstáculo era que ella estaba en una relación muy complicada de idas y vueltas con un exnovio, con quien, además, estaba comprometida. De hecho, cuando Diego la invitó a una primera cita a solas, Yanina lo plantó inventando la insólita excusa de que se le había muerto un familiar.

El casamiento de Diego y Yanina Latorre

Fueron varias sus insistencias por intentar salir con aquella mujer que lo había encandilado, y fue recién su "última ficha" la que le consiguió al amor. A comienzos de 1994, Diego la llamó para Año Nuevo, y fue ese tierno saludo de fin de año conmovió a Yanina, iniciando un romance telefónico que duró meses antes de volver a verse. La futura conductora había terminado su relación anterior, lo que le permitió darse una oportunidad con el futbolista. Rápidamente, oficializaron su romance y se pusieron de novios a la distancia mediante conversaciones telefónicas diarias, y él decidió regresar al país para apostar a todo con su pareja.

El casamiento de Diego y Yanina Latorre

La gran boda de Diego y Yanina Latorre: la consagración de la familia

El amor de Yanina y Diego Latorre se selló con la esperada unión formal de la pareja. En agosto de 1994, firmaron el acta en el Registro Civil de la calle Uruguay y luego celebraron una fastuosa fiesta el 11 de ese mismo mes. A pesar de los lujos planificados, la velada quedó marcada en el recuerdo como una divertida boda accidentada. Yanina lucía un vestido sumamente ajustado diseñado por Benito Fernández que presionaba demasiado su torso. La incomodidad del vestuario, sumada a los nervios y a una cirugía estética reciente, provocó que la novia pasara toda su noche de bodas descompuesta en el hospital. Diego tuvo que acompañarla en la clínica en lugar de festejar, y las enfermeras ni siquiera creían que acababan de casarse hasta que tuvieron que mostrar la portada del diario del día siguiente para comprobarlo.

El casamiento de Diego y Yanina Latorre

Con los años, aquel caótico inicio dio paso a un hogar sólido y en constante crecimiento que se convirtió en el eje de sus vidas. El matrimonio dio la bienvenida a sus dos queridos hijos en común, Lola y Dieguito, quienes crecieron rodeados por la atención de la prensa y hoy también dan sus propios pasos en el ambiente mediático. Además, el profundo amor de la pareja por los animales llevó a que la familia se agrandara notablemente mediante la llegada de sus mascotas. Tras sufrir la dolorosa pérdida de su caniche de 15 años llamado Totó, el hogar sumó nuevas alegrías con la llegada de Polo, un travieso perro de raza Jack Russell adoptado en 2020, y Ralph, un pequeño y adorable cachorro salchicha que fue un regalo sorpresa de sus propios hijos.

La familia de Diego y Yanina Latorre

Las infidelidades de Diego y Yanina Latorre: una pareja que sigue unida a pesar de todo

A pesar del amor que Diego y Yanina Latorre expusieron en cada uno de sus años juntos, el camino de la relación estuvo repleto de tormentas debido a los escándalos de infidelidades que sacudieron su intimidad de forma pública. El episodio más resonante ocurrió en 2017, cuando se filtraron chats y filmaciones que confirmaban el affaire extramatrimonial del exfutbolista con la mediática Natacha Jaitt. Lejos de ser el único sobresalto, el matrimonio debió enfrentar nuevos rumores y acusaciones mediáticas en años posteriores. Además, la propia conductora sorprendió al confesar públicamente que ella tampoco había sido perfecta y que en el pasado le pagó con la misma moneda a su esposo.

A pesar de la enorme exposición y el sufrimiento, Yanina explicó con total contundencia: "Somos una familia. Yo creo en los vínculos para toda la vida. Soy supertradicional, el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso, es mi compañero de vida. ¿Que me ha sido infiel? Sí, creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causalidad de divorcio ni nada. Yo no creo en la fidelidad". Para ella, la clave es priorizar la armonía familiar por encima de los deslizamientos pasajeros.

Yanina y Diego Latorre con sus hijos

En su presente, Yanina y Diego Latorre son el ejemplo dentro de la farándula argentina de un compañerismo inquebrantable tras más de tres décadas casados. Aunque mantienen agendas laborales muy intensas y disfrutan de sus propios espacios individuales, eligen compartir su rutina cotidiana, realizar viajes juntos y cuidar con orgullo de su hogar. De esta manera, dejan en claro que su proyecto de familia sigue siendo la prioridad absoluta que los mantiene unidos contra viento y marea.

A.E