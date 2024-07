El reclamo de Estefanía Pasquini a Alberto Cormillot: “Más de lo mismo"

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini además de ser pareja, comparte trabajo, ya que ambos se encuentran en el programa de ‘El trece’ llamado ‘Cuestión de Peso’, en el que ayudan a los participantes a bajar de peso de forma saludable, generando hábitos que mejoren la salud de los participantes.

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot

La pareja se conoció en 2012, cuando Estefanía empezó a trabajar en la clínica de Alberto, y, con el pasar del tiempo, se enamoraron.

Este fue el reclamo que le hizo Estefanía Pasquini a Alberto Cormillot durante el programa

El doctor Alberto Cormillot se encontraba hablando sobre los hábitos, lo que termina derivando a una experiencia personal: “Ayer fuimos a un circo. Un espectáculo muy bueno, y entonces vinieron y le dijeron a Emilio si quería pochoclo, Emilio dijo que no”, empieza relatando Alberto. “Nos regalan pochoclo, entonces Emilio empezó a darle al pochoclo, entonces cada vez que él agarraba uno, yo agarraba un par más y me lo metía acá en el bolsillo. Entonces en un momento dado se acabó el pochoclo”, siguió.

El doctor termina la anécdota con la reflexión de que “la gente come de acuerdo a lo que tiene a la vista”.

Cuando Cormillot termina de hablar es Estefanía Pasquini quien hace un comentario: “Al nene grande también le paso después, más tarde. Si lo vamos a exponer a Emilio, digamos lo que pasó después”, dijo desafiante la nutricionista.

Ante este comentario, varios preguntaron a qué se estaba refiriendo Estefanía, por lo que Alberto siguió contando: “Ella dice ‘vamos a tomar té con torta’. Digo ‘no, no nos vamos a poder sentar en ningún lado’. Entonces fuimos a un lugar muy tradicional de ahí de Belgrano y compramos torta”.

Estefanía continuó con la anécdota: “Él dijo que no iba a comer torta porque ya venía la cena, se juntaba mucho todo. Entonces yo le dije ‘bueno, hacé lo que quieras, yo voy a merendar con Emilio’. Y, cuando abrimos las porciones de torta, él agarró la cuchara y empezó a comer también. O sea, es más de lo mismo. Veo la comida y si está me lo como”, sentenció Pasquini, acusando a su esposo de estar haciendo lo que les dice a sus participantes que no tienen que hacer.

Estefanía Pasquini, luego de agregar que antes de dormir, Alberto Cormillot le pidió que buscara una porción más, dijo: “Estoy defendiendo a mi hijo”.

