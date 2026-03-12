Aseguran que Luana Fernández de Gran Hermano Generación Dorada engañó a su novio con L-Gante: los detalles

Esta semana, Luana Fernández se convirtió en una de las protagonistas de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La joven tuvo su derecho a réplica frente a Lucas, con quien terminó su relación mientras se encontraba dentro de la casa. El tenso cara a cara generó una fuerte repercusión en redes sociales y la dejó en el centro de la polémica.

En medio de ese revuelo mediático, en las últimas horas trascendió una nueva versión sobre su vida sentimental. Según se dio a conocer, la participante habría tenido un supuesto romance con L-Gante, con quien habría engañado al joven que en ese entonces era su pareja.

Qué pasó entre Luana Fernández, la participante de Gran Hermano Generación Dorada, y L-Gante

Gran Hermano Generación Dorada va ganando poco a poco su público. En los últimos días, el tenso cara a cara de Luana Fernández con su exnovio, Lucas, durante el derecho a réplica dentro del reality, hizo que la audiencia comenzara a prestar a atención a esta nueva temporada. Y es que el momento de ambos fue tenso y no pasó desapercibido en las redes sociales.

Lucas contó que Luana le fue infiel y hasta deslizó una supuesta “vida paralela” que incluiría a L-Gante. Como era de esperarse, sus palabras causaron un fuerte revuelo y lograron que saliera más información al respecto. Tal es así que el periodista Fede Flowers reveló al aire de El Observador que los dichos del joven son ciertos: la modelo habría mantenido un vínculo amoroso con el referente de la cumbia 420 mientras todavía estaba en pareja.

Luana Fernández

Boliche, flechazo y amor secreto: la historia entre L-Gante y Luana Fernández

“Luana Fernández le habría sido infiel a su novio con L-Gante. Él la conoció en una de sus noches de gira en un boliche de José C. Paz, de donde es oriunda ella”, contó Fede Flowers, quien afirmó que el dato le llegó desde el entorno de la participante. De acuerdo con su relato, ambos ya se seguían en Instagram y el primer acercamiento se habría dado durante una salida nocturna, cuando Luana Fernández asistió con amigas a un boliche y allí coincidió con el cantante.

“Por eso Lucas le reclamó lo de ‘los amigos’”, explicó el panelista al explicar cómo empezó el vínculo entre la joven y el artista. En este sentido, también aseguró que, tras ese encuentro inicial, L-Gante habría invitado a Luana Fernández a participar de un videoclip musical que se grabó en agosto de 2024.

Mediante su red social de X (ex Twitter), Fede Flowers ratificó el dato que sacó a la luz: "La infidelidad fue mientras la participante estaba de novia con Lucas". Sin dudas, esta revelación generó polémica y sumó un nuevo foco de conflicto alrededor de la participante del reality.

Cabe recordar que en el derecho a réplica, Luana Fernández no desmintió las acusaciones de su exnovio y terminó quebrándose frente a las cámaras. De hecho, entre lágrimas, expresó su angustia por la exposición mediática y pidió explicaciones a la producción sobre lo ocurrido. Ahora, su nombre comenzó a sonar más fuerte fuera de la casa tras esta explosiva información que la vincula con el joven.

De esta manera, aseguran que Luana Fernández de Gran Hermano Generación Dorada engañó a su novio con L-Gante y que se conocieron en un boliche de José C. Paz. Luego, él la invitó a grabar un videoclip y desde ese momento habrían empezado un affaire a escondidas de Lucas, el novio en ese entonces de la concursante.