Luana Fernández en Gran Hermano Generación Dorada se convirtió en protagonista de un nuevo capítulo dentro del reality. Luego del ingreso de su expareja, durante el derecho a réplica, se habló de un bolso que despertó la intriga del público. En las últimas horas, se conoció la verdad sobre el objeto que mencionó el joven.

Luana Fernández estrenó el derecho a réplica con un fuerte cruce con su exnovio

Luana Fernández en Gran Hermano Generación Dorada vuelve a estar en el centro de atención con la revelación de la verdad del bolso. El episodio, vinculado a su relación pasada y expuesto en el intercambio con su exnovio, agregó un elemento que se transformó en parte de la polémica que la envolvió en los últimos días.

Durante la transmisión del reality, se vivió por primera vez el derecho a réplica, donde los conocidos de los participantes tienen lugar para responder a lo dicho por los participantes en el programa. El exnovio de la influencer tuvo su lugar para realizar un descargo luego de que ella lo dejara en vivo en pleno streaming.

“Qué sorpresa, ¿no? La misma sorpresa me llevé yo al saber que mi novia me estaba cortando por televisión abierta delante de un montón de personas”, inició Lucas al ver a su exnovia. El joven se pronunció sobre la difícil situación que vive luego de que Luana Fernández lo dejara en plena competencia de Gran Hermano Generación Dorada.

Pero el detalle que más llamó la atención de los seguidores del reality fue la mención que el ex de la modelo realizó sobre un bolso antes de irse. “Tenés todas tus cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció. Qué suerte”, comentó. Luego de que se cortara la comunicación, la participante se mostró angustiada y sorprendida por lo sucedido.

Toda la verdad sobre el bolso de Luana Fernández de Gran Hermano Generación Dorada

En las últimas horas, las palabras de Lucas, durante su aparición en el derecho a réplica de Gran Hermano Generación Dorada, generaron una ola de comentarios. El objeto mencionado se convirtió en símbolo de una situación que expuso a Luana Fernández y despertó la curiosidad de los seguidores del programa.

Según reveló Paula Varela en Intrusos (América), el bolso en cuestión no era simplemente un objeto perdido. La versión indica que la modelo le había dicho a su pareja que lo había extraviado, pero el accesorio terminó en manos de otra persona. Cuando la participante ingresó a la casa, su supuesto amante se lo entregó al joven y le contó lo sucedido.

"Lo que se dice del bolso es que ella le había dicho al novio que lo había perdido, pero en realidad, cuando ella entró en la casa, el amante de Luana se lo entregó al novio y le dijo: 'Mira, tu novia se olvidó este bolso en mi casa, yo era el amante’”, contó la periodista. La explicación del joven agregó un nuevo matiz a la tensa situación de Luana Fernández con su ex.

Luana Fernández en Gran Hermano Generación Dorada quedó nuevamente en el centro de la atención con la revelación de la verdad del bolso. La explicación sobre cómo apareció y el contexto en que fue mencionado durante el derecho a réplica con su expareja aportó claridad a una situación que generó polémica entre los seguidores del programa.

