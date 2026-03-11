Gran Hermano expulsó a Carmiña Masi tras su aberrante comentario racista contra Mavinga

Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada. El límite se cruzó cuando la periodista paraguaya lanzó una frase racista contra su compañera Mavinga, sentenciando su salida inmediata del reality más visto del país.

El comentario que selló su destino

Lo que parecía ser una tarde de relax en el patio de la casa terminó en un escándalo nacional. Mientras Mavinga bailaba y compartía un momento con el grupo, Carmiña Masi pronunció una frase que heló la sangre de los televidentes: “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

El impacto fue inmediato. En plataformas como X e Instagram, el nombre de la participante se convirtió en tendencia junto al pedido masivo de expulsión. Aunque en un principio se debatió sobre una posible sanción o placa directa, la gravedad del comentario racista llevó a la producción a tomar la decisión más drástica: la expulsión.

Quién es Carmiña Masi: de la polémica al adiós

Carmiña Masi había ingresado a la "Generación Dorada" de Gran Hermano con un perfil confrontativo, avisando que no ayudaría con la limpieza y que los escándalos eran su combustible. Sin embargo, su historial de "encontronazos" —que incluyó conflictos previos en Paraguay por sus dichos sobre el idioma guaraní— encontró un límite infranqueable en la televisión argentina: el racismo.