Gran Hermano Generación Dorada: qué denuncia penal hará la familia de Mavigna

Gran Hermano Generación Dorada tuvo dos días llenos de polémicas y discusiones. Tras el "derecho a réplica" que vivió Luana Fernández, se dio a conocer dichos racistas de parte de Carmiña Masi contra Jenny Mavinga. El clip se viralizó y, tras una reunión de la producción, se decidió su expulsión en el vivo del programa. La familia de la peluquera se pronunciaron en redes sociales, y anunciaron en televisión abierta que realizarán una denuncia debido al suceso.

Carmiña Masi, Jenny Mavinga

La denuncia de la familia de Mavinga por los dichos racistas en Gran Hermano Generación Dorada

Durante la tarde del 11 de marzo, Carmiña Masi protagonizó un escándalo cuando se dio a conocer un clip de ella hablando sobre Jenny Mavinga. “Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, fue una de las frases que lanzó y generó el repudio colectivo. Ante esta situación, el Big decidió expulsarla inmediatamente, provocando un momento de tensión dentro de la casa y de sorpresa para la peluquera. Sin embargo, la familia de Mavinga, en el exterior, no dudó en reaccionar a través de los medios de comunicación, y tomando duras medidas legales.

Damián, el esposo de Mavinga, habló en A la Barbarossa (Telefe) y reveló: “En cuanto vi las imágenes, me contacté con un abogado amigo. Esto va más allá del juego. Hoy vamos a hacer una denuncia penal contra Carmiña”. Según explicó, el letrado le contó que hay un artículo de la ley que tiene penas de 1 o 2 meses a 3 años de prisión en suspenso. "Esto no es un tema solo de mi mujer, que ignora completamente lo que dijo. Si hubiera visto las imágenes, la casa explotaba. Nosotros queremos bajar un mensaje a la sociedad: somos un país discriminador”, decretó el hombre. Además, dejó en claro que estaba agradecido con la producción del programa por el accionar que tomaron, y apuntó contra Emanuel, quien también consideraba que merecía una sanción.

Así fue la expulsión de Carmiña Masi y su defensa frente a Jenny Mavinga

Durante la gala del 11 de marzo, los dichos racistas de Carmiña Masi fueron el tema central y la apertura del panel. El Big se pronunció dentro de la casa y anunció la expulsión de la conductora paraguaya. En el comunicado, Jenny Mavinga se enteró que había apuntado contra ella y, mientras su compañera iba a la puerta giratoria, se mostró angustiada frente a la situación. Fue por eso que Carmiña se defendió. “Hice contigo ese chiste que no se hace, que es de muy mal gusto. Al toque que lo dije me di cuenta que estaba mal. Dije: ‘borra eso’. Me di cuenta obviamente que no era la forma”, expuso.

De esta manera, se disculpó con ella y su comunidad, mostrando arrepentimiento por los dichos. “Sabés que no tengo ningún problema contigo. Cuando te pasaron cosas te di la mano, te abracé. Entiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona”, cerró, tras un abrazo con su compañera, quien aún no sabe cuáles fueron las palabras en contra de ella.

Jenny Mavinga, Carmiña Masi

Es por eso que la familia de Jenny Mavinga decidieron que las consecuencias no quedarían solo dentro de Gran Hermano Generación Dorada, y aseguraron en televisión argentina que Carmiña Masi será denunciada penalmente. Por su parte, la familia de la conductora paraguaya pidió disculpas por los dichos de ella, pero decretaron que la seguirán acompañando en todo lo que ocurra.

A.E