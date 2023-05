Fran Stoessel es el hermano de Tini, una de las cantantes más exitosas de Argentina, y cuñado de Rodrigo de Paul. A diferencia de su hermana, mantiene un perfil más bajo, pero su trabajo como modelo lo convierte en uno de los hombres más codiciados por las jóvenes. Fran pasó por Nadie Dice Nada y reveló su talento místico.

Los conocimientos sobre astrología y los signos zodiacales se volvieron una tendencia. El hermano de Tini demostró que le gusta hablar del tema y atrae a la gente con una particular estrategia.

Revelan el don místico de Fran Stoessel, el hermano de Tini

Completamente opuesto a su hermana, quien se destaca en el mundo artístico desde pequeña, Fran confesó a sus seguidores cuál es su verdadero talento y que tiene resultados positivos el 90% de las veces.

Desde Nadie dice Nada, el exitoso programa de la productora de Nico Occhiato, Stoessel sorprendió a la audiencia y a los mismo conductores. Apasionado por los signos zodiacales y las características de cada uno de ellos que forman parte de la personalidad de las personas, Fran reveló cuál es su estrategia para adivinarlos.

A partir de una serie de preguntas, las cuales varían dependiendo la persona, el hermano de Tini logra adivinar el elemento y, posteriormente, el signo zodiacal los demás. Para demostrar su talento, comenzó investigando a Momi Giardina. "Decime algo que tengas y no quisieras tener. Y después, algo que no tengas y quisieras tener", expresó.

"No quiero tener ansiedad y quiero tener orden, ser más disciplinada", respondió Momi. Instantáneamente, Fran reveló que adivino que su elemento es el fuego y a partir de otra pregunta terminó adivinando el signo. "Quiero que describas con detalles cuál sería tu cita ideal", continuó.

Fran Stoessel junto a Rodrigo De Paul en Qatar

"Soy muy romántica. Me gusta que me inviten a cenar, que me pasen a buscar y generar un clima. Me enamora y me calienta el amor, no el sexo casual", explicó Giardina. "Lo saqué, sos Aries", reveló el hermano de Tini e inmediatamente el estudio se revolucionó por la respuesta.

Fran y Tini Stoessel

Para comprobar nuevamente la teoría, Fran Stoessel lo probó con uno de los productores, El pulpo, y nuevamente adivinó su signo implementando las mismas estrategias de preguntas.