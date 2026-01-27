Revelaron el acuerdo privado que firmaron Mauro Icardi y Wanda Nara ante la Justicia

Mauro Icardi y Wanda Nara quedaron en el centro de la atención tras conocerse el acuerdo privado que firmaron ante la Justicia. El escrito se convierte en un elemento clave dentro del proceso de divorcio que ambos atraviesan. La documentación también expone el crecimiento patrimonial y la manera en que se distribuyeron responsabilidades económicas en la familia.

Todos los detalles del acuerdo firmado por Mauro Icardi y Wanda Nara en la Justicia

La separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa generando repercusiones en el ámbito mediático y judicial. En las últimas horas se conocieron detalles de un acuerdo privado firmado por ambos, que aporta claridad sobre el reparto económico y patrimonial en medio del proceso de divorcio.

Mauro Icardi y Wanda Nara

En las últimas horas, en el programa Diario de Mariana (América) revelaron que no existió un robo de 7 millones de euros por parte de la empresaria, sino que se trató de un reparto consensuado entre las dos partes. Este dato resulta relevante porque semanas atrás el futbolista expuso públicamente a la presentadora, acusándola de ladrona y mentirosa.

Con los nuevos detalles que se conocieron, Wanda Nara tendría material que respalda su versión de lo sucedido y que confirma que las operaciones económicas se realizaron de manera acordada. En el marco de la separación judicial, se mostró parte de un escrito de 25 páginas que detalla el patrimonio de ambos.

Desde los ingresos de la empresaria hasta el crecimiento económico del matrimonio durante los últimos años. Este documento se convierte en una pieza clave para comprender cómo se organizó la vida financiera de la pareja y cómo se proyecta la división de bienes. Además, se menciona una suma cercana a los 7 millones de euros, que ahora se confirma como parte de un acuerdo privado y no como un desfalco.

El avance del divorcio en Italia de Mauro Icardi y Wanda Nara

Por otro lado, el abogado de Wanda Nara en Italia habría confirmado, según DDM, que el divorcio se encuentra avanzado y que la sentencia podría conocerse en el corto plazo. Según trascendió, el tribunal estaría interesado en acelerar la resolución para dar cierre a un caso que involucra figuras públicas.

Wanda Nara

Este avance judicial marca un punto de inflexión en la relación entre ambos, ya que la definición de la sentencia establecerá las condiciones finales de la separación y el futuro económico de cada uno. En la demanda presentada ante la Justicia, Mauro Icardi solicita que la ruptura matrimonial sea atribuida con culpa exclusiva a la conductora.

En este contexto, el objetivo del delantero es que la artista no perciba manutención ni pensión económica, bajo el argumento de que cuenta con independencia financiera y un patrimonio millonario. Por lo que en el escrito, enumera una serie de situaciones que, según su postura, habrían provocado el quiebre definitivo de la relación.

Mauro Icardi

La revelación del acuerdo privado que firmaron Mauro Icardi y Wanda Nara ante la Justicia marca un nuevo capítulo en su separación. El documento deja claro que el proceso está en una etapa decisiva, con definiciones que podrían conocerse en breve. Mientras tanto, las acusaciones y los argumentos legales continúan siendo de interés.

