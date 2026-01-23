Germán Martitegui dejó en la calle a Mauro Icardi: “Le encanta MasterChef”

Germán Martitegui dejó en la calle a Mauro Icardi al señalar su vínculo con MasterChef, en medio de los conflictos del futbolista con Wanda Nara. El reconocido jurado rompió el silencio y su postura generó interés, ya que la mención del delantero aportó detalles que sorprendieron a gran parte de los seguidores del programa.

Germán Martitegui apuntó contra Mauro Icardi luego de las críticas al programa

En los últimos días, el jugador del Galatasaray apuntó directamente contra el programa culinario y dejó en claro que para él todo está armado contra la China Suárez. “MasterChina. Le dedican un programa entero porque es la única capaz de devolverle vida a tantos fantasmas. No hace milagros, hace reciclaje de fracasados en TV. Amén”, escribió en sus redes sociales.

Las palabras de Mauro Icardi rápidamente se volvieron virales y consiguieron repercusión entre los seguidores de MasterChef Celebrity. En las últimas horas, Intrusos (América) le consultó a Germán Martitegui sobre los dichos del delantero y su respuesta fue tajante: "Bueno... es el show de Wanda, como Gran Hermano es el show de Santiago del Moro, no sé, Wanda es la conductora".

Por otro lado, el destacado chef comentó que el posteo lo sorprendió porque, antes de separarse de Wanda Nara, el futbolista los acompañó en más de una oportunidad en las grabaciones. "No me parece bien, no me gusta. Yo lo conozco a Mauro y ha pasado horas acá tomando mate, mirándonos hacer el programa; le encantaba, le encanta", agregó.

Durante la entrevista, Germán Martitegui dejó en claro que las críticas de Mauro Icardi le llamaron la atención porque antes el jugador seguía el programa. "Me parece rarísimo. Estaba chocho de la vida, era fan y lo miraba de antes, no sé, me parece raro", comentó. Las palabras del chef rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del programa.

En medio de las críticas al programa, Wanda Nara no tardó en responder al posteo del delantero con la estampita de “MasterChina”. La empresaria compartió en sus redes sociales un recuerdo de él en el programa, dejando en evidencia que al futbolista le gustaba el ciclo tiempo antes de que su relación terminara.

La publicación de la conductora generó repercusión porque no solo contrarrestó el mensaje de Mauro Icardi, sino que también lo dejó expuesto al recordar momentos que parecían contradecir su postura actual. Además, las palabras de Germán Martitegui brindaron una postura sobre lo sucedido y dejaron en claro que compartían tiempo en las grabaciones.

