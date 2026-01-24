Wanda Nara fue vista comprando ropa de bebé y un beso en la panza de su hija despertó rumores de embarazo

Una escena mínima, casi imperceptible, bastó para que los rumores volvieran a rodear a Wanda Nara. En las últimas horas, la empresaria fue vista en un shopping junto a su hija Francesca, recorriendo locales y comprando ropa de bebé, una imagen que ya de por sí despertó curiosidad. Pero hubo un detalle que encendió todas las alarmas.

Rumores de embarazo rodean a Wanda Nara

Según un video que fue publicado en la cuenta de Instagram de LAM, se puede ver que en medio de la recorrida, la niña le dio un beso en la panza a Wanda. El gesto fue espontáneo, tierno… y absolutamente explosivo. Bastó eso para que la pregunta empezara a circular con fuerza: ¿hay un embarazo en camino?

El contexto no es menor. Wanda atraviesa una etapa de cambios profundos tras su separación definitiva de Mauro Icardi, un vínculo marcado por idas y vueltas, escándalos y reconciliaciones que parecían de película. Hoy, lejos de aquel capítulo, la mediática también intentó sostener una historia sentimental con Martín Migueles, que a pesar de que ya no serían novios en la actualidad, su nombre comienza a sonar en medio de esta nueva especulación.

Por ahora, solo rumores

Sin duda, las compras en un local de ropa de bebés y el gesto de Francesca no pasaron desapercibidos para nadie. En el universo Wanda, donde cada movimiento suele estar medido —o al menos leído—, los detalles nunca son inocentes.

Por ahora, no hay confirmaciones ni desmentidas. Wanda Nara, fiel a su estilo, eligió el silencio. Pero el beso en la panza ya hizo lo suyo: instaló la duda, reavivó los rumores y volvió a poner a la empresaria en el centro de todas las miradas.

AM