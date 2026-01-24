Revelan una foto que Mauro Icardi le mandó a Wanda Nara y podría desatar la furia de la China Suárez

Un nuevo dato sobre los supuestos chats entre Wanda Nara y Mauro Icardi salió a la luz y volvió a encender el revuelo mediático. Aunque el delantero del Galatasaray negó la veracidad de esas conversaciones, desde el entorno de la modelo aseguran que el intercambio sí existió y que, incluso, él le habría enviado una foto. En medio del escándalo y las versiones cruzadas, la novela del Wandagate sumó un capítulo más.

Yanina Latorre reveló detalles de los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara antes de la polémica

Luego de que Wanda Nara afirmara que habla con Mauro Icardi y pudieron limar asperezas, Mauro Icardi salió a desmentirla y la trató de “mitómana” mediante un extenso descargo en sus redes sociales. De hecho, le pidió que muestre las pruebas de lo que dijo y ella no dudó en hacerlo. A través de sus historias de Instagram, subió capturas con partes tachadas y otras donde dejó ver los llamativos mensajes que le envió el futbolista.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Este cruce causó repercusiones y volvió a enfrentarlos aún más con la China Suárez de por medio, quien por el momento eligió llamarse al silencio. La persona que sigue de cerca el tema y, a pesar de estar de vacaciones, no quiso perderse ningún detalle fue Yanina Latorre. Como era de esperarse, la conductora averiguó sobre el contenido de los mensajes entre ellos y se enteró que él le envió un llamativo material que ella guarda en su celular como prueba de sus dichos.

"Parece que Mauriño le habría mandando una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla jajajaja (SIC)", escribió, filosa, Yanina Latorre en su red social tras hablar con ella o con alguien de su entorno. Desde este momento, sus seguidores se mantuvieron expectante por ver cuál era la imagen que el delantero del Galatasaray le envió a su expareja y madre de sus hijas, Isabella y Francesca.

El mensaje de Yanina Latorre sobre el nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La foto que le habría enviado Mauro Icardi a Wanda Nara a escondidas de la China Suárez

Luego, Yanina Latorre cumplió con su palabra y compartió la fotografía en cuestión. Se trata de un particular recuerdo de sus comienzos como pareja y, al parecer, de la primera Navidad que celebraron juntos. Él luce una remera blanca y un pantalón bermuda de jean mientras que ella posee un vestido ceñido en color rojo y una campera denim. Ambos se encuentran sonrientes, abrazados y sosteniendo copas de champagne.

"¿Le pegó la nostalgia?", comentó la conductora sobre la postal vintage de Mauro Icardi y Wanda Nara. A las pocas horas, su posteo generó reacciones de todo tipo y comentarios de usuarios que creen en la palabra de la empresaria cosmética y otros que están del lado del futbolista.

Yanina Latorre mostró la foto que le habría enviado Mauro Icardi a Wanda Nara

Lo cierto es que Yanina Latorre continuó con sus publicaciones y agregó picante: "Parece que ella si quisiera lo hunde, pero dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo años". Con este posteo, dejó en claro que habló directamente con Wanda Nara para saber más sobre los mensajes que se enviaba con Mauro Icardi. Sin embargo, destacó que, por ahora, ella prefiere bajar el perfil y no seguir el conflicto.

De esta manera, revelan una foto que Mauro Icardi le mandó a Wanda Nara antes del escándalo y podría desatar la furia de la China Suárez ya que se trata de un romántico recuerdo de la expareja. Además, aseguran que la actriz no estaba al tanto de la reconciliación entre ellos hasta que la mediática lo contó en una nota para Intrusos.