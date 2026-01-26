Mientras en Argentina la vida sentimental de Mauro Icardi está en boca de todos, en Turquía, su presente futbolístico pende de un hilo. De acuerdo con una polémica actitud del delantero en el último partido que disputó el Galatasaray, todo indicaría que el corto circuito entre el exmarido de Wanda Nara y el club turco ya no podría disimularse. Entre la incertidumbre por su continuidad y la renovación de su contrato en Estambul y el pantanoso rendimiento físico en el campo de juego, salió a la luz la exorbitante cifra que percibe por su desempeño como figura del equipo extranjero.

La caída en picada de Mauro Icardi

Para Mauro Icardi los últimos meses estuvieron cargados de desafíos y exigencias luego de su lesión y posterior operación que lo dejó fuera de la cancha casi una temporada. Luego de haberse sometido a una estricta rehabilitación e indicaciones médicas, el futbolista regresó al país asiático para incorporarse al plantel. Pese a que rendimiento era prometedor, con el correr de las semanas, fue quedando relegado por nuevas figuras, sobre todo, por el nigeriano Victor Osimhen quien ocupó su lugar.

Mauro Icardi | Instagram

Esto habría repercutido de lleno en el ego del novio de la China Suárez, quien lentamente estaría perdiendo su condición de estrella indiscutida. En este contexto, la prensa extranjera le estaría pisando los talones no solo por su presunto estado físico, sino también por el escándalo que protagoniza junto a Wanda Nara y su actual pareja. En paralelo, la imagen del rosarino es valorada por su poder de liderazgo, su condición de goleador y capitán, razón por la cual las próximas semanas serían determinantes para ambas partes.

La conjunción de todos estos conflictos institucionales con el Galatasaray, judiciales respecto a su millonario divorcio con la madre de sus hijas mujeres y la tutela de las niñas, y mediáticos que impactaron de lleno en su imagen pública, lo llevaron a perder la titularidad y hasta se pondría en tela de juicio su continuidad para la próxima temporada, poniendo en jaque la exorbitante cifra que percibe por ser parte del plantel.

Mauro Icardi | Instagram

La multimillonaria cifra que percibe Mauro Icardi en el Galatasaray

Uno de los temas que más se debatió, no solo en los programas de espectáculo, sino en los canales deportivos, es la jugosa remuneración que percibe Mauro Icardi en el Galatasaray. Según trascendió, el deportista cobra 10 millones de euros por temporada, un monto que estaría bajo la lupa de los dirigentes debido al rendimiento físico y futbolístico en la cancha. “El delantero argentino, que gana 10 millones de euros anuales, se prepara para aceptar una importante rebaja salarial”, anunció el diario Sabah.

Por su parte, el medio The Game For Football informó: “La gira de Galatasaray y Mauro Icardi puede terminar este año. ¡La dirección del Galatasaray no está pensando en renovar contrato con el futbolista estrella al final de la temporada!”. Titulares de esta índole están sonando con fuerza en la prensa dejando en claro que, de quedarse en Estambul, su sueldo cambiaría drásticamente.

Mauro Icardi | Instagram

Según algunas fuentes cercanas a las negociaciones, Mauro Icardi estaría dispuesto a ajustar la cifra para continuar en el club. No obstante, desde la dirigencia turca, decidieron dejarlo “en pausa” intentando concentrarse en avanzar en la Champions League, donde deberá mostrar al máximo su rendimiento para sacar a relucir su condición de goleador. Este torneo sería crucial en su carrera, ya que le podría abrir o cerrar definitivamente las puertas a su ciclo en Turquía. Por su parte, los fanáticos siguen sigilosamente el desenlace de esta historia contractual que definiría los próximos capítulos en la carrera del rosarino que podría migrar hacia otros clubes.

