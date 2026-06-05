Revelaron la cifra millonaria que tendrá que pagar Mauro Icardi para ver a sus hijas en la Argentina

En las últimas horas, se conoció un nuevo capítulo de la batalla judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Justo antes de que jugador vuelva a ver a sus hijas, Francesca e Isabella, se dieron a conocer las supuestas exigencias que la conductora le impuso para permitirle el encuentro y que tuvo el aval de la justicia. Entre sus condiciones, la empresaria le habría pedido una suma millonaria que el delantero deberá afrontar al regresar al país.

Las condiciones que deberá cumplir Mauro Icardi en su regreso al país

En medio de una tensa disputa judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara, la periodista Angie Balbiani difundió en redes sociales el documento oficial que detalló las condiciones bajo las cuales el futbolista podrá compartir varias semanas con sus hijas, Francesca e Isabella, durante su estadía en Argentina. La resolución, fue emitida por el Juzgado Civil N°106, fija un período de convivencia que va desde el 6 de junio a las 14 horas hasta el 29 de junio a las 17 horas, un lapso de más de tres semanas en el que las menores podrán estar con su padre.

Mauro Icardi con sus hijas Francesca e Isabella

El fallo mencionó que el jugador deberá cumplir con varias condiciones durante ese período, con el objetivo de garantizar el bienestar de las niñas y evitar conflictos. Entre ellas, se establece que el futbolista deberá retirar y devolver a las menores desde el barrio donde Wanda Nara tiene su casa de fin de semana, con el fin de evitar posibles enfrentamientos o tensiones entre las partes. Además, la resolución especificó que Francesca e Isabella podrán permanecer junto a sus cinco mascotas durante toda la estadía, un acuerdo que fue alcanzado por las representantes legales en la audiencia.

Los millones que debería pagar Mauro Icardi tras el incumplimiento con la Justicia

Otra de las cláusulas relevantes es que Mauro Icardi deberá garantizar el cumplimiento de todas las actividades de sus hijas, incluyendo terapias, turnos médicos y odontológicos, además de respetar la comunicación diaria con Wanda Nara. La resolución también estableció que el futbolista no debe interferir en ese vínculo, garantizando así que las menores puedan mantener contacto con su madre durante toda la convivencia.

Mauro Icardi con sus hijas Francesca e Isabella

El documento también aclaró que, en caso de incumplimiento, el dinero depositado en la caución podrá ser ejecutado por la Justicia. La suma, que asciende a 8 millones de pesos, fue fijada como una garantía para asegurar que las condiciones del acuerdo se respeten durante toda la estadía. Según la documentación, el deportista deberá depositar en una cuenta judicial en un plazo establecido, representa una de las garantías económicas más altas en casos similares en Argentina. La medida aseguró que, en caso de incumplimiento, las partes puedan resarcirse sin afectar el bienestar de las menores

El documento de la Justicia que compartió Angie Balbiani

El contexto de esta disputa ha sido marcado por una serie de enfrentamientos públicos entre Wanda Nara y Mauro Icardi, que dejó en evidencia la complejidad de la separación y la crianza compartida. La solicitud de una garantía económica por parte del entorno de la empresaria ya había sido anticipada para garantizar que a las niñas no le faltará nada y no perdieran días importantes en su educación y atención médica.