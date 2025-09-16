Destrozaron a la China Suárez y Mauro Icardi por un desafío de TikTok: "Muy forzado"

La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo a pleno su romance en Turquía y así se lo demuestran a sus millones de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, recibieron cientos de críticas tras compartir un romántico en su cuenta de TikTok, donde los usuarios destrozaron a la actriz y la acusaron de imitar a Wanda Nara.

La China Suárez y Mauro Icardi se sumaron a un desafío de TikTok pero en las redes los destrozaron

La China Suárez grabó un romántico video con Mauro Icardi y lo compartió en su cuenta de TikTok, pero fueron blanco de cientos de críticas. Es que la pareja quiso sumarse al desafío del "TrendShiny" y se mostró a los besos, cantando y bailando, una actitud que enfureció a los fanáticos de Wanda Nara.

Las críticas contra la China Suárez

En cuestión de minutos, la ex protagonista de Casi Ángeles consiguió miles de likes pero también cosechó cientos de comentarios en los que la comparaban con la empresaria. "Al fin, al fin soy Wanda", "Todo muy espontáneo" y "Mauro Icardi no puede estar más forzado" fueron algunos de los terribles mensajes que recibió la actriz en su publicación.

Tras las hirientes acusaciones, donde acusaban a la China de querer copiar a Wanda Nara y "forzar" la relación, Mauro Icardi publicó una foto en Instagram para reafirmar el noviazgo. "Amor de mi vida", escribió el futbolista del Galatasaray sobre la foto en la que posó con su pareja.

La tristeza de Benjamín Vicuña después de que la China Suárez se mudara a Turquía

Mientras Magnolia y Amancio están en Turquía con la China Suárez, Benjamín Vicuña mostró su malestar por no poder estar cerca de sus hijos. El actor habló públicamente del viaje que hicieron sus hijos a Estambul y manifestó su tristeza: "Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida".

En diálogo con SQP (América), Benjamín Vicuña también afirmó que junto a su ex pareja están haciendo todo lo posible para priorizar el bienestar de los nenes de 7 y 5 años. Sin embargo, aclaró: "Yo me vine a vivir a la Argentina por mis hijos. Y este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho, me hace planificarme".

La China Suárez y Mauro Icardi

Con las críticas en las redes, la exposición mediática de su romance y las tensiones familiares a la distancia, la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi no pasa desapercibida. Mientras ellos se muestran enamorados desde Turquía, los cruces con los fanáticos de Wanda Nara y el dolor de Benjamín Vicuña por la mudanza de sus hijos suman nuevas aristas a un vínculo que sigue generando escándalos.