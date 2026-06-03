La nueva guerra de Wanda Nara y Mauro Icardi en vísperas de su llegada al país: qué disputan

La inminente llegada de Mauro Icardi al país vuelve a desandar un sinuoso camino legal entre la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, y la de Wanda Nara, Ana Rosendeld. De acuerdo con lo anunciado por Paula Varela esta mañana en La mañana de Lape (América TV), el ex matrimonio se enfrenta a un litigio legal para intentar llegar a un acuerdo respecto a las vacaciones de invierno de las hijas en común, Isabella y Francesca. Al parecer, habría situaciones en las que se tendrían que poner de acuerdo ya sea en el plano económico como en el régimen de visita.

La nueva pulseada judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Este miércoles 3 de junio, en el magazine de América TV, la periodista brindó detalles acerca de la nueva pulseada judicial que enfrentará a Mauro Icardi con Wanda Nara. “Esta vez hay que ver varios temas. Entre ellos, las vacaciones”, aseguró mientras comenzaba a desglosar los ítems que envuelven este litigio que escaló al plano mediático. Ante este panorama, aseveró que el delantero del Galatasaray “claramente dijo que no a la propuesta”, propiciada por el equipo de letrados de la empresaria.

Wanda Nara, Mauro Icardi | Instagram

En este marco, añadió que son muchos los aspectos que necesitan acordar, especialmente después de que Icardi rechazara la última propuesta presentada. Mientras tanto, el vínculo con sus hijas se mantiene activo y el futbolista continúa en contacto permanente con las niñas. Sin embargo, el foco no sólo está puesto en el receso invernal, sino en qué va a pasar con el jugador tras terminar su contrato con el equipo turco.

En paralelo, Varela deslizó que la conductora se negaría rotundamente a que las hermanitas Icardi viajen a Turquía por miedo a una eventual retención en el marco del pedido de restitución internacional que realizó el novio de Eugenia “China” Suárez. Según explicó, la preocupación de la rubia radicaría en que una salida del país podría derivar en una situación judicial compleja y dificultar el regreso de las menores a la Argentina, especialmente mientras continúan abiertos distintos frentes legales vinculados a la tenencia y el régimen de cuidado. De esta manera, el viaje al exterior se habría convertido en uno de los principales puntos de conflicto entre las partes.

Mauro Icardi, Wanda Nara | Instagram

El round legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el despacho del juez Hapohian

Por su parte, esta mañana Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld se vieron las caras en Juzgado Civil de la calle Lavalle 1212, donde tiene su despacho el Juez Adrián Hapohian. Allí, las abogadas de Mauro Icardi y Wanda Nara -respectivamente- intentarán llegar a un acuerdo sobre cómo serán los encuentros entre el deportista con sus hijas, la organización logística, los horarios, los días de visita, los traslados y todos los aspectos operativos relacionados con el vínculo padre e hijas. Según lo anunciado en el programa citado, afirmaron que persisten las dudas sobre el pedido de restitución internacional, una cuestión que también podría formar parte de las conversaciones entre las partes.

Según trascendió, Ana Rosenfeld llegaría a este encuentro con cierto malestar por algunas situaciones ocurridas en los últimos días. Del otro lado, Elba Marcovecchio optó por no realizar declaraciones previas. “Recordemos que esta audiencia estaba prevista para el día viernes (29 de mayo)”, añadió la columnista mientras señaló que esto se debió a un problema de salud que presentó la letrada de la mayor de las hermanas Nara. “Ellas llegan a esta audiencia después de una pelea mediática tremenda. A través de las redes sociales se dieron, como dice Mauro (Szeta) ´con de todo´”.

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen un bajo perfil mediático en lo que respecta los conflictos judiciales que incumben a sus hijas, el equipo de abogados de ambos trabaja arduamente para acercar posiciones y alcanzar un acuerdo. En este contexto, las negociaciones se centran en aspectos clave vinculados al régimen de visitas, la organización familiar y las futuras decisiones que afectarán a las menores. Por el momento, el clima se mantiene hostil entre las partes y las conversaciones siguen abiertas.