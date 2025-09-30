Revelaron la polémica condición que habría puesto Zaira Nara para estar en los Martín Fierro 2025

Zaira Nara volvió a ser parte de Martín Fierro 2025 y ahora su nombre es noticia por una decisión que habría tomado detrás de cámara. En las últimas horas revelaron la polémica condición que supuestamente debían cumplir desde la producción para que ella pudiera estar en la gala, en medio de ajustes y definiciones previas al evento.

La polémica condición de Zaira Nara para estar en la red carpet de los Martín Fierro

Zaira Nara fue parte de la conducción en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025, y su participación quedó marcada por una versión que comenzó a circular en las últimas horas. Revelaron cuál fue la polémica condición que habría solicitado para estar participar en la gala, en medio de definiciones internas y ajustes de producción que acompañaron la organización.

Según contó Angie Balbiani en Puro Show (El Trece), la modelo habría puesto una condición particular para participar de la ceremonia. “Zaira dijo ‘yo voy, pero no quiero cruzarme con tal persona’”, expresó la panelista. Además, reveló que la persona a la que no quería entrevistar fue Rodolfo Barili, reconocido periodista de Telefe.

Aunque no se trató de una declaración pública por parte de Zaira Nara, la información se sumó a las novedades que rodearon la organización de los Martín Fierro 2025. Cabe destacar que el conductor asistió a la gala acompañado por Lara Piro, su esposa y abogada de Mauro Icardi, expareja de Wanda Nara.

En la misma línea, Angie Balbiani agregó en Puro Show (El Trece): “Ella no quería cruzarse con Rodolfo Barili. Él fue con Lara Piro, que es la abogada de Mauro Icardi. Y Mauro es el ex de Wanda”. Además, dejó en claro que la decisión fue comunicada con antelación al evento y respetada por la producción.

Por su parte, Fernanda Iglesias se mostró indignada ante la decisión de la presentadora. “No me parece bien. Es poco profesional. Entrevistó a Yanina Latorre, que la mató un montón de veces y dijo de todo de ella, y ahí se hizo la gila y la entrevistó. Hacete la gila con Rodolfo Barili, que es una estrella del canal”, reclamó.

“Pidió que en la distribución de la alfombra roja fuera con Sol Pérez o con Momi Giardina, pero que ella prefería no entrevistarlo”, continuó la panelista. Durante la cobertura, Zaira Nara se mostró enfocada en su rol en la red carpet. “Me encanta estar en este tipo de eventos, es parte de mi trabajo y lo disfruto”, comentó.

