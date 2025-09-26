Por primera vez, Zaira Nara reveló qué hizo al momento que canceló su boda con Diego Forlán 

Zaira Nara fue protagonista de un momento que es recordado hasta el día de hoy: canceló su boda con Diego Forlán poco antes de dar el "Sí, quiero". Lo más llamativo no fue su decisión sino que a los minutos compartió una frase en Twitter que decía "menos mal que no me casé". Desde ese entonces, varias especulaciones y dudas surgieron sobre qué pasó aquel día. Finalmente, la modelo volvió a referirse al tema y, esta vez, reveló qué hizo después de suspender su unión matrimonial.

Zaira Nara y Diego Forlán fueron una de las parejas más comentadas en el medio. Su relación parecía salida de un cuento de hadas, tal es así que se iban a casar en 2011. Sin embargo, la relación terminó de manera repentina y con un polémico mensaje que publicó la modelo en su red social. "Menos mal que no me casé", escribió la hermana de Wanda y dio lugar a que trasciendan rumores de infidelidad y diferentes motivos por los cuales no aceptó pasar por el altar.

Si bien muchas veces dejó en claro que no pasó nada puntual y que sólo se debía a respetar su decisión de no querer casarse, Zaira Nara volvió a hablar del escándalo que se desató en aquel entonces y contó qué hizo ese día. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista que le realizó Lizardo Ponce en su ciclo Rumis en el streaming La Casa, donde habló con total sinceridad del día en que decidió tomar otro rumbo y terminar su relación amorosa con el ahora exfutbolista.

“Con él no terminé mal, lo que pasó fue: ‘no me quiero casar, tomá (el anillo)’, listo”, aseguró la top model sobre el momento en que se dio cuenta que quería volver a la soltería y dejar atrás sus proyectos con Diego Forlán. Cabe recordar que en otras notas que dio a lo largo de los años, Zaira Nara relató que ya tenía todo listo y que, sin embargo, esto no frenó su determinación de querer separarse.

Ahora en el streaming de su amigo, dio a conocer que lo primero que hizo después de romper su vínculo amoroso con él fue llamar a sus amigas, quienes rápidamente organizaron un viaje a Pinamar para que ella pueda despejarse y transitar el duelo lejos de la exposición mediática.

Por otro lado, Zaira Nara explicó que antes de decidir no casarse con Diego Forlán reflexionó sobre sus metas personales y laborales. “Era perder mi rumbo y mi propósito en la vida, que no era acompañar a alguien, sino hacer mi propio camino, y no lo negocio con nadie. La plata hace que uno de los dos tenga que dejar algo”, manifestó sobre el verdadero motivo. De esta manera y por primera vez, reveló que al momento que canceló su boda con Diego Forlán fue directo a llamar a sus amigas y se refugió en ellas.