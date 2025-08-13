Tras regresar de Europa, Wanda Nara pasó unos días en Argentina con sus hijos y volvió a subirse a un avión. Esta vez, la conductora voló rumbo a México para grabar la nueva temporada de "Love is blind" junto a Darío Barassi, un reality de parejas que produce Netflix. Recientemente, una serie de historias que subió a su red social de Instagram dejó ver el look trendy que eligió para dar un paseo en sus ratos libres y, como no podía ser de otra manera, cautivó a sus seguidores.

Desde México, Wanda Nara impone una prenda de hilo como la nueva tendencia de la temporada

Wanda Nara se muestra feliz de haber comenzado las grabaciones de "Love is blind" en México junto a Darío Barassi. Sin embargo, la mediática también disfruta de su tiempo libre para recorrer la ciudad mexicana. En esta oportunidad, la empresaria cosmética visitó un mercado de la zona y recorrió sus shoppings para seguir de cerca las tendencias que propone la industria textil internacional.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen 17 millones de personas, Wanda Nara deslumbró con su look fashionista, que combinó comodidad y estilo. Se trata de vestido largo tejido con efecto brillante, de diseño ceñido que resalta su silueta y con detalles que lo vuelven único: escote en V, botones delanteros y abertura central. Estos le aportaron originalidad, sensualidad y toques sofisticados a la prenda.

Wanda Nara

Para completar su look, Wanda Nara agregó un bolso negro de cuero y con cadena dorada de la lujosa firma Chanel, que le da un aire lujoso y atemporal a su outfit. Para este día relajado y de compras, la conductora llevó su pelo suelto con ondas suaves y raya al medio, y un maquillaje natural a cargo de su amigo Kennys Palacios, que destaca por tener los ojos delineados y labios en tono nude.

El vestido tejido de punto fino, en tono gris con destellos sutiles que le dan un acabado brillante, que escogió la cantante está muy en tendencia aunque en el país no se suele ver con frecuencia. Quizás por eso, la mediática decidió lucirlo e inspirar a otras mujeres que también lo lleven esta temporada.

Las versiones ajustadas y con detalles que estilizan el cuerpo son las que más incluyen las marcas en sus colecciones, especialmente en tonos neutros y metalizados. Estas tonalidades las vuelven más versátiles y permiten llevarlas tanto de día como de noche.

En la moda actual, el “knit dress” o vestido tejido es un verdadero must have en el armario porque también se adapta a distintas estaciones: en climas más frescos se lleva con botas o abrigos, y en lugares cálidos, como en el caso de Wanda Nara en México, con sandalias o accesorios livianos.

Así, desde México y durante su tiempo libre, Wanda Nara impone una prenda de hilo como la nueva tendencia de la temporada y cautiva a todos sus millones de seguidores una vez más.