Shakira está viviendo uno de los mejores momentos en la música. La cantante ganó el premio de ‘Canción del Año’ en los Latín Grammy con la canción que tiene con Bizarrap: la Session #53. Hace algunas horas, se reveló que la artista podría enfrentar años de cárcel por un presunto fraude fiscal.

Revelaron que Shakira podrían enfrentar años de cárcel por presunto fraude fiscal

Aunque en lo profesional es todo color de rosas para la cantante colombiana, el último tiempo se reveló algunas acusaciones que podría terminar tras las rejas. La nacida en Barranquilla es acusada entre 2012 y 2014 de 6 delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14.5 millones de euros.

En Intrusos contaron: "Va a juicio y puede tener la pena de 8 años de cárcel". Karina Iavícoli reveló que la artista tiene "117 testigos, uno de ellos va a ser Antonio de la Rúa, 8 peritos... La verdad es que el destino de ella en este punto, es incierto".

En el programa invitaron al periodista español Javier De Hoyos que contó: "Me dicen que está preocupada. No sabíamos, al principio, si interpretar que era por la vuelta a España y para ella todo lo que supone que ha vivido muchas cosas aquí. O porque aquí se enfrenta a 8 años de prisión, por algo que ella recalca y repite todo el rato que no es culpable".

"A ella se la acusa de 6 delitos que habría cometido contra la agencia tributaria española entre el 2012 y el 2014, porque ella, de primeras, no declaraba que vivía en España, decía que tenía una serie de trabajos fuera. Ella lo que alega es que no vivía de manera permanente en España, que ella vivía una parte del año, pero no toda", acotó el periodista.

Al final, De Hoyos reveló cómo se encuentra la situación de Shakira: "La historia es que ella en una primera parte asumió que había una gran parte que vivía, y pagó 17 millones de euros. Pero ahora dice 'ya esto, lo que me habéis sacado ahora, no lo voy a pagar', y esto es un problema, que no han llegado a un acuerdo. Tiene hasta el lunes para llegar a un acuerdo, si llega al acuerdo se libra, paga y punto, sino se enfrenta a 8 años de prisión, a una multa de casi 24 millones de euros".

