Revelaron un romance desconocido de Juan Martín del Potro

La separación entre Juan Martín del Potro y Sofía "Jujuy" Jiménez generó una gran sorpresa y una serie de especulaciones. Después de que la modelo confirmara la ruptura, salió a la luz una romance desconocido del tenista.

El deportista tuvo una serie de relaciones mediáticas, que incluyen a la modelo Stephanie Demner y Jimena Barón, pero en Los ángeles de la mañana revelaron otro approach que nadie sabía.

"¿Vos saliste con Juan Martín del Potro?" le preguntó Andrea Taboada a Cinthia Fernández. "Yo no, una de mis amigas salió con él", agregó ella desmintiendo su vínculo con Delpo. "Creo que lo puedo decir porque fue hace mucho tiempo pero él salía con Jimena Campisi", reveló Cinthia sobre la modelo que también estuvo en pareja con Tomás Costantini, hijo de Eduardo Costantini.

Luego, la diosa amplió la información y admitió que ella salió con otro tenista. "Yo salí con un tenista, no sé si es amigo del grupo de ellos, no sé, lo he visto varias veces en esas reuniones, no sé si son amigos. Yo con Machi González he salido en su momento, con él sí salí", recordó.

"No me acuerdo, de hecho ni me acuerdo de eso, lo borré, fue muy fugaz", cerró.