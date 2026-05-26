Ricardo Darín habló de cómo cambió su vínculo con su nieto, Dante: "Me cuesta un poco relacionarme con los bebés recién nacidos"

Ricardo Darín, uno de los actores más destacados de Argentina, está viviendo una etapa de profunda transformación personal tras la llegada de su primer nieto, Dante. El pequeño nació el pasado 9 de febrero, hijo de su hijo, el Chino Darín, y la actriz Úrsula Corberó, y desde entonces, el actor compartió detalles sobre cómo esta nueva experiencia impactó en su vida.

Ricardo Darín contó qué sintió la primera vez que vio a su nieto

En una entrevista en el ciclo Calabró1079, Ricardo Darín contó que el nacimiento de Dante quedó grabado en su memoria como uno de los más emotivos. "Lo conocí en el mismo instante en que salían del parto. Mi hijo venía adelante, abrió la puerta del ascensor, y lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre", relató el artista.

Ricardo Darín

"Yo lo tuve en mis manos apenas nació, ahí en esos dos o tres primeros días, que era un guiñapo. Ahora el tipo está por cumplir cuatro meses y está recontraconectado, simpático, sonríe. Cómo mira a sus padres, y cómo se divierte. Entonces el entusiasmo crece, porque a mí me cuesta un poco relacionarme con los bebés recién nacidos, porque me parecen de una fragilidad...", agregó.

Chino Darín y su hijo Dante

La llegada del pequeño no solo modificó la rutina de Ricardo Darín, sino que también generó revuelo en su entorno familiar. "La familia está toda convulsionada con la aparición de Dante", comentó el actor y agregó: "Ahora estoy muy ansioso por encontrarme con él y tenerlo un poquito para mí, porque no lo tuve".

Dante, el nieto de Ricardo Darín

En cuanto a la crianza, el artista dejó en claro que no le gusta dar consejos. Cuando le consultaron si había ofrecido alguna orientación al Chino en su debut como padre, fue categórico. "No, no se le puede dar consejo. Es un muchacho muy temperamental y cada uno tiene que hacer su propio camino", respondió el interprete.

Asimismo, Ricardo Darín también anticipó un próximo viaje a España junto a su esposa, Florencia Bas, y su otra hija, Clara Darín, con la intención de visitar a Dante, el Chino y Úrsula Corberó. “Nos vamos a hacer una panzada de Dante”, cerró el protagonista de El Eternauta.