Netflix presentó el primer avance de la nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín, “Lo dejamos acá”

Netflix finalmente presentó el primer avance de “Lo dejamos acá”, la nueva película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. La cinta, dirigida por Hernán Goldfrid, con guion de Emanuel Diez, llegará a la plataforma en el mes de septiembre.

Lo dejamos acá, la nueva película de Ricardo Darín y Diego Peretti

Allá por principios del 2025 cuando Netflix adelantó algunas de las películas que estrenaría bajo el sello de Hecho en Argentina, el nombre de “Lo dejamos acá”, fue uno de los más mencionados. La dupla de Ricardo Darín y Diego Peretti, dos grandes del cine argentino, generó muchísima expectativa y colocó a la cinta como una de las más esperadas, tanto por el público como por la crítica.

Hoy, finalmente, la espera trajo sus frutos, porque Netflix presentó oficialmente el primer avance de lo que se podrá ver en la plataforma durante el mes de septiembre. Aunque el material apenas dura poco más de un minuto, alcanza para ver a la dupla protagónica en acción, además del tono y el sentido del humor que tendrá la versión definitiva.

Diego Peretti y Ricardo Darín en Lo dejamos acá // Netflix

De qué trata “Lo dejamos acá”, la nueva película argentina de Netflix

En “Lo dejamos acá”, Ricardo Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo marcha bien para él, hasta que conoce a un paciente que le hace replantearse su manera de actuar. En el otro rol aparece Diego Peretti, como el paciente. Su papel es el de un escritor que confiesa tener problemas con el alcohol y que acude al consultorio en medio de lo que parece ser un bloqueo creativo.

Diego Peretti en "Lo dejamos acá" // Netflix.

La película está dirigida por Hernán Goldfrid (Tesis sobre un homicidio y Música en espera) y escrita por Emanuel Diez (Nada, La Extorsión y el Fantasma). Además, es producida por Kenya Films, la productora de Ricardo Darín y el Chino Darín junto a Federico Fosternak,

Si bien se trata solamente de un primer avance, no hace más que reforzar la inmensa expectativa detrás de esta nueva película argentina en Netflix. Ricardo Darín y Diego Peretti son dos de los más grandes actores del cine argentino y su dupla en “Lo dejamos acá” promete traer el éxito garantizado, posicionándolos como uno de los estrenos más esperados del 2026.