La crisis de Ricardo Darín y Florencia Bas: “Nos separamos, pero seguimos viviendo en la misma casa”

Ricardo Darín y Florencia Bas enfrentaron en 1999 una crisis que los llevó a separarse, aunque decidieron continuar viviendo en la misma casa. La convivencia se mantuvo como parte de un proceso en el que buscaban sostener la rutina familiar y acompañar a sus hijos en medio de los cambios y ajustes que intentaba la pareja.

Ricardo Darín y Florencia Bas vivieron un momento de crisis donde la familia fue su refugio

Ricardo Darín y Florencia Bas vivieron una crisis matrimonial que marcó un antes y un después en su relación, con la particularidad de seguir compartiendo el mismo hogar. La decisión reflejaba un momento de transición en el que la familia permanecía como prioridad y la convivencia se mantenía pese a las diferencias.

Ricardo Darín

Tras diez años de relación y dos hijos en común, el actor reconoció en una entrevista con la revista CARAS en 1999 que estaban separados, aunque seguían compartiendo la misma casa en el barrio de Belgrano. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, ya que hasta entonces habían intentado mantener la situación en reserva, desmintiendo rumores que circulaban desde el año anterior.

En ese momento, Ricardo Darín explicó que la relación no era mala, pero que se habían distanciado. Aclaró que no existía mudanza ni compra de otro departamento, y que la convivencia continuaba pese a la crisis matrimonial. Por su parte, Florencia Bas se mostró reservada y enfocada en sus hijos, el Chino de 9 años y Clara de 5.

Tapa de Revista CARAS 1999 con Ricardo Darín

Según reveló el artista, los problemas habían comenzado a mediados del año anterior, cuando la empresaria decidió iniciar un cambio personal. Tras años centrada en la familia, buscó un espacio propio y comenzó una transformación que incluyó un nuevo look y un intenso entrenamiento físico. Se realizó un nuevo corte de pelo, practicaba aerobics y step casi todos los días, y sumó actividades como kick boxing y spinning.

Los rumores que rodeaban a Ricardo Darín y a Florencia Bas en medio de su difícil momento

Por otro lado, Florencia Bas aceptó conducir un programa de televisión, lo que generó comentarios y rumores sobre su relación con Ricardo Darín. “Hasta dijeron que ella tenía un affaire con un profesor de tenis. Por favor, es todo una mentira”, comentó durante la entrevista con la revista CARAS el actor.

Ricardo Darín y Florencia Bas

El verano de 1999 fue especialmente tenso, en enero la empresaria pasó vacaciones en Punta del Este junto a sus hijos, en la casa alquilada por sus padres, mientras el artista viajaba los fines de semana para visitarlos. Durante la semana, ella asistía a clases de gimnasia al aire libre y entrenaba en el hotel Conrad, lo que alimentaba nuevamente los rumores de separación.

En los últimos días de aquel abril, Ricardo Darín confirmó que la crisis era real y que estaban separados, aunque seguían viviendo bajo el mismo techo. La decisión de no mudarse respondía a la necesidad de mantener estabilidad para sus hijos y de continuar con la rutina familiar. Mientras Florencia Bas seguía con sus actividades cotidianas y con su proceso de transformación personal.

Ricardo Darín

Ricardo Darín y Florencia Bas atravesaron en 1999 una crisis de pareja que los llevó a separarse, pero continuaron viviendo en la misma casa. La convivencia se mantuvo como parte de un proceso en el que buscaban sostener la rutina familiar y acompañar a sus hijos en medio de los cambios. Con esta decisión, la pareja mostró cómo transitaba una etapa en la que la vida cotidiana seguía siendo compartida.

VDV