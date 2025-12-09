Así es la casa de Ricardo Darín y Florencia Bas: Construida en 1938 y renovada por completo, pero sin perder su esencia

Ricardo Darín y su esposa, Florencia Bas, disfrutan de una residencia que se ubica en pleno barrio porteño de Palermo y combina historia, elegancia y confort moderno. Construida en 1938, esta casa de origen aristocrático fue adquirida por la pareja hace más de dos décadas y ha sido cuidadosamente remodelada para adaptarse a sus gustos y necesidades actuales.

Así es la casa de Ricardo Darín

La vivienda mantiene su fachada original, con amplios espacios y grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y ofrecen vistas al jardín trasero. La sala de estar destaca por su mobiliario contemporáneo en tonos oscuros y una iluminación cálida que crea un ambiente acogedor. El suelo de madera aporta calidez y armonía al espacio que es, definitivamente, un sitio digno de admirar.



La cocina, de estilo moderno, está equipada con electrodomésticos de última generación y cuenta con una isla central que sirve tanto para la preparación de alimentos como para comidas o “picadas” informales. Los muebles combinan madera y acero inoxidable, dándole a la habitación un aspecto elegante y funcional.

Ricardo Darín en su casa con sus perros

Los dormitorios son espaciosos y luminosos, con una decoración minimalista en tonos suaves y neutros que brindan una atmósfera tranquila y relajante. Los baños, por su parte, cuentan con duchas y bañeras de hidromasaje, así como acabados de alta calidad que mantienen el estilo minimalista y elegante del resto de la casa.

Marón, Kenya, Nelsón y Nancy, los perritos de Ricardo Darín y Florencia Bas.

El jardín soñado de Ricardo Darín

El jardín es uno de los espacios más destacados de la propiedad, el actor aprovecha para despejarse y pasar tiempo con sus seres queridos y perros. Con una gran variedad de árboles y plantas, presenta un entorno natural y relajante en medio de la gran ciudad. Este patio cuenta con una piscina que ocupa un tercio del jardín, una zona de parrilla y un área de descanso, ideales para disfrutar de un asado, reuniones u otros momentos al aire libre en familia o con amigos.

La pileta de Ricardo Darín.

Además, el jardín alberga una planta que ha llamado la atención por su belleza y bajo mantenimiento, adaptándose perfectamente al entorno y aportando un toque especial al espacio verde.

El pasado de la casa de Ricardo Darín y Florencia Bas

Según destaca revista Deck, la casa de Ricardo Darín y Florencia Bas pertenecía a una familia aristocrática de la época, algo que se reflejaba en su estructura y sus materiales, que se sumaban a una arquitectura residencial clásica de principios del siglo XX, con techos altos y pisos de madera. Al adquirirla, la pareja llevó a cabo una profunda renovación, aunque intentaron mantener la esencia de la construcción lo máximo posible, logrando así una fusión interesante. Si bien en algunos de los sectores se puede ver, todavía, ese estilo tan característico se topa con algo mucho más moderno, abierto y luminoso.

Ricardo Darín en su casa con sus perros

La casa de Ricardo Darín y Florencia Bas es un reflejo de su buen gusto y aprecio por la arquitectura y el diseño de interiores. Es que está claro que para el actor fue importante mantener la fachada de la casa, yendo a tono con el estilo que caracteriza a la zona y, a su vez, combinando elementos clásicos y modernos.