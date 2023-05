Ricardo Montaner tiene un local gastronómico que abrió junto a su familia en Miami llamado Café Ragazzi hace ya varios años. El restaurante tiene mucho prestigio y recibió a varias figuras como Marc Anthony, Thalía, Lionel Messi, Susana Giménez y Alejandro Sanz, entre muchos otros.

Pero hace un tiempo, el local de Montaner, estuvo implicado en una serie de rumores bastante turbios y ahora, el equipo de 'Socios del Espectáculo' logró ampliar los detalles que llegaron desde los Estados Unidos. "Dicen que sus empleados estarían haciendo malabares porque desde hace más de 6 meses que no se les paga. Es más, algunos no cobrarían desde hace un año", reveló Lussich.

Imagen reciente de Ricardo Montaner junto a Marlene Montaner.

En el ciclo de El Trece agregaron incluso que se habría hablado de un cierre inminente del local culinario. "Ellos lo pueden desmentir, pero por ahora, es la información que nos llega", sumaron.

Sin embargo, no es la primera vez que llegan rumores de la presunta mala racha económica que estaría atravesando la familia Montaner. Hace un tiempo, el programa ‘Chisme no like’ reveló que Ricardo Montaner habría puesto en venta una de sus mansiones porque ya no podía afrontar los gastos que le generaba.

El tierno saludo de cumpleaños que Ricardo Montaner le dedicó a Camilo

Ricardo Montaner y Camilo al parecer tienen una muy buena relación. En el día que cumplió 29, el artista argentino le dedicó a su yerno un tierno saludo y revolucionó las redes sociales.

En su Instagram, Montaner demostró sus sentimientos y expresó el amor que siente por Camilo. marido de su hija Evaluna y padre de su nieto Índigo. "No hubieras encontrado en todo el mundo, un suegro que te pudiera amar y respetar más que yo, así que elegiste bien…", empezó con humor el cantante.

Camilo en Buenos Aires junto a Montaner.

"No puedo estar más orgulloso y feliz por el tipo que Dios tenía elegido para mi amada hija. El mismo Dios amarró un hilito con un cartelito en tu oreja y te aparto para El y para que un día fueras hijo mío", continuó el artista. Y cerró su publicación: "Te amo y espero que si hay algún anhelo perdido por ahí, que Dios te lo conceda".