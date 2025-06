Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez volvieron a convertirse en los protagonistas de las redes por una tierna dedicatoria. La relación del músico y la artista es una de las más consolidadas del medio y también objeto de críticas por el afecto que muestran en público. Pese a esto, una de las incógnitas más grandes para los seguidores de ambos es cómo lograron que su relación perdurara a través del tiempo y terminaron por revelar el secreto.

A través de sus redes, Montaner le dedicó tiernas palabras a su esposa con emotivas postales que dejaron ver mucho de los 36 años que llevan juntos.

Ricardo Montaner reveló el secreto de su matrimonio con Marlene Rodríguez tras 36 años juntos

Ricardo Montaner compartió un mensaje romántico en sus redes destinado a su esposa, Marlene Rodríguez, con quien lleva 36 años en pareja y comparten tres hijos: Ricky, Mau y Evaluna. Después de mostrarse cada día más enamorados, recibieron la pregunta sobre cuál es el secreto para que su matrimonio perdure en el tiempo y terminaron por revelarlo.

A través de su cuenta de Instagram, Ricardo compartió diversos videos de las aventuras que vivió, y continúa viviendo, con su esposa desde hace 36 años y llenó de ternura las redes.

“36 años de elegir cada día estar juntos. El otro día se nos acercó alguien en la calle y nos dijo, “Ah, pero si es en serio, si son así como se muestran… ¿Cuál es la fórmula?””, escribió el músico.

“Marlene y yo, al unísono, dijimos “¿fórmula?”. Ese es precisamente el secreto, no tener fórmula, no hay cálculo ni poción mágica”, reveló. “La idea aquí es probar y equivocarnos a diario, pero con la firme convicción de que no hay otras carreteras, que esto fue ya determinado por ambos con un pacto de “para siempre”. Mientras esto sea nuestro lema y axioma de vida, todo lo demás viene de la mano del Padre, por añadidura. Él es nuestro muro de contención”, continuó.

“Créanme, no hubiese existido un estado ideal para mi, diferente al vivir en diario matrimonio. Y eso que ella me regaña, jajaja, pero me ama con locura y yo la idolatro”, finalizó.

Esto despertó la ternura de todos los seguidores y familiares de la pareja, como Stefi Roitman quien aseguró amarlos. Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez se muestran más juntos y como una pareja más consolidada que nunca, a casi 37 años de haber decidido compartir la vida juntos.

MVB