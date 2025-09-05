Robertito Funes compartió públicamente una noticia: “años de romance con…”

Robertito Funes sorprendió a sus seguidores con un mensaje en redes que desató curiosidad y expectativa. Sin dar demasiados detalles, el periodista dejó entrever que algo que llevaba mucho tiempo esperando finalmente se había concretado, un “romance” de años que por fin encontraba su desenlace.

El enigmático texto, acompañado de un video grabado en su hogar, generó cientos de comentarios y preguntas. ¿De qué se trataba? ¿Un anuncio personal, un cambio de vida, un paso importante? El periodista se tomó el tiempo de preparar la revelación, manteniendo actualizados a quienes siguen cada momento de su vida profesional y privada.

Robertito Funes

La noticia personal que compartió Robertito Funes

La respuesta llegó poco después, cuando el conductor confirmó que el misterio estaba ligado a su casa: tras meses de trabajo, reformas y planificación, su cocina soñada ya es una realidad. “Etapa cumplida. Después de meses de arreglos mi cocina está lista. Años de romance con este proyecto y con todo el equipo que me acompañó”, escribió junto a un recorrido en video que mostró cada rincón del nuevo ambiente.

El periodista, que suele compartir fragmentos de su día a día con humor, explicó que la decisión de encarar una renovación tan profunda se debió a que el espacio necesitaba reflejar su estilo y su amor por los detalles. “Cada vez que tengo que hacer un cambio radical en casa, pienso mucho en cada elección, desde los materiales hasta los colores”, señaló en una de sus historias.

La cocina presenta un diseño moderno y funcional, con revestimientos claros y terminaciones que evocan mármol, además de una iluminación cálida que realza cada superficie. Funes destacó que cada elección fue meditada y que la satisfacción de ver el proyecto terminado supera con creces los sacrificios del proceso: “El resultado final es brutal. Me llena de alegría caminar por este espacio”.

Sus seguidores celebraron con entusiasmo esta etapa cumplida. Con este logro personal, Robertito Funes demuestra que el esfuerzo y la dedicación también se viven dentro del hogar, en detalles que marcan un antes y un después.