Enamorado a no más poder de Pampita, Roberto García Moritán reveló detalles desconocidos de su historia de amor e hizo referencia a Blanca, la hija de la conductora y su expareja, Benjamín Vicuña.

En primer lugar, Roberto García Moritan habló de la familia ensamblada que logró construir con Pampita desde el momento cero.

Roberto García Moritan habló de Blanquita Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín: "Ella cuida de esta familia"

"Tengo programada mucha felicidad para este gran equipo que conformamos. ¡Nos imagino con muchos nietos! No podría ser más dichoso que en este hogar", expresó, con ternura, en diálogo con Teleshow.

En ese mismo hilo de amor y contención hacía la modelo, se refirió con inmenso cariño a Blanquita, la hija de Pampita y Benjamín, que falleció en septiembre de 2012 a sus seis años tras afrontar diferentes complicaciones en Chile.

“Caro está convencida de que Blanquita tuvo que ver con nuestra historia. Entonces yo también lo estoy. Pero sea como sea, no tengo la más mínima duda: ella cuida de esta familia más que nadie", cerró Roberto García Moritan.

La reacción de Pampita cuando Roberto García Moritán se dedicó de lleno a la política

Pampita habló en exclusiva con Catalina Dugli en “Agarrate Catalina” por La Once Diez y le confesó cuál fue su reacción una vez su esposo le comentó que se iba a dedicar al ciento por ciento a la política.

Sobre el trabajo en la política de Roberto García Moritán, Catalina le consultó a la modelo su opinión sobre cómo reaccionó cuando en la Cámara Baja del Senado, una diputada lo llamó Pampito. “Yo no me meto mucho en su mundo de la política. Sí, lo acompañó en todo lo que decida. Me da mucho orgullo, me encanta que sea un valiente y que se haya interiorizado en esto, con el fin de ayudar”, comentó.

“Cuando él me dijo que se iba a abocar más de lleno a esto, a pesar de que lo venía haciendo hace muchos años, inclusive antes de conocerme, contó con todo mi apoyo”, expresó Pampita.