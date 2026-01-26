Roberto Pettinato: “Por cinco mil dólares voy al programa de Mario Pergolini”

Roberto Pettinato volvió a escena y, fiel a su estilo provocador, no esquivó ningún tema. En diálogo con Puro Show, el conductor reflexionó sobre la exposición mediática, marcó diferencias con otros artistas y dejó una frase que rápidamente se convirtió en titular: aseguró que aceptaría ir al programa de Mario Pergolini a cambio de una suma mucho menor a la que suelen cobrar las grandes figuras del espectáculo.

Roberto Pettinato

Al ser consultado por los dichos de Florencia Peña sobre el peso de la fama, Roberto Pettinato fue categórico y explicó por qué, en su caso, vive la exposición de otra manera: “Yo soy un conductor, estoy metido adentro de una cámara y la fama es diferente a una tipa que está todo el tiempo en el teatro o una vedette. Debe ser hincha pelotas mal”, sentenció.

El peso de la fama para Roberto Pettinato

En otro tramo de la entrevista, Roberto Pettinato apuntó directamente contra el tratamiento mediático de sus declaraciones y explicó por qué evita dar notas en vivo: “Los titulares siempre son feos. Nosotros somos los reyes de los titulares en contra, pero bueno, ya estoy acostumbrado”, lanzó sin vueltas.

Roberto Pettinato

En esa misma línea, cuestionó la forma en la que se analizan sus palabras en televisión: “Después cortan, pegan, más los que están en el piso hacen el análisis de lo que dijiste, que son los psicólogos modernos”. Y agregó, con resignación: “Por eso doy notas por mail. Esta la doy ahora porque están acá todos ustedes”.

Roberto Pettinato aseguró que iría al programa de Mario Pergolini

El momento más comentado de la charla llegó cuando Roberto Pettinato fue consultado por el regreso de Mario Pergolini a la televisión. Aunque reconoció que al principio no le convencía su vuelta, admitió: “Ahora me parece que enganchó bien”. Ante la pregunta directa sobre si aceptaría ir como invitado, respondió con humor filoso: “¿Paga? Por cinco mil dólares voy. Te digo porque decían que Pampita iba por 25, yo por cinco mil voy”.

Roberto Pettinato y Mario Pergolini

Finalmente, habló de su propio futuro en la pantalla chica y dejó abierta la posibilidad de regresar con un formato que ya conoce bien. “Si vuelvo con algo en televisión va a ser un programa de entrevistas”. Así Roberto Pettinato aseguró que es un formato muy sencillo y con el cual está familiarizado.